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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 11:16
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 11:39
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Zeynep Oral kimdir?

Tiyatro eleştirmeni, gazeteci, köşe yazarı, yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/zeynep-oral-kimdir.jpg

İstanbul’da doğdu. İzmir Amerikan Kız Koleji ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulunu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro eleştirmeni, gazeteci, köşe yazarı, yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1972’de kurucular arasında bulunduğu Milliyet Sanat dergisini 30 yıl kadar yönetti. Sanat ve kültür, kadın hakları ve insan hakları konularında yazılarıyla pek çok ödüle değer görüldü. Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Nâzım Hikmet Vakfı, KA-DER, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği, WINPEACE (Türkiye-Yunanistan Kadın Barış Girişimi) gibi sivil toplum örgütlerinin kurucularındandır.

Halen PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanıdır ve Cumhuriyet gazetesi yazarıdır. Yedi torunu ve yayımlanmış 20 kitabı var. (AÖ)

zeynep oral gazeteci
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