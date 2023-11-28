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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 10:36
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 11:38
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BİANET'E GELENLER

Zeynep Oral'dan 'o güzel insanlar'ın öyküsü

"O Güzel İnsanlar" ve "Anadolu’da Bir Devrimci Prenses" İnkılâp Kitabevi'nden okurla buluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/zeynep-oral-dan-o-guzel-insanlar-in-oykusu.jpg

Gazeteci - yazar Zeynep Oral'ın, çalışmalarının gözden geçirilmiş yeni baskıları İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda iki yeni kitap okurla buluştu.

Anı-biyografi türüne katkı sağlayan "O Güzel İnsanlar", sanat ve sanatçıya verilmesi gereken değeri bir kez daha gündeme getiriyor. Sanatçılarla yaşadığı deneyim ve anıları aktaran Oral, sanatçıların bilinmeyen yönlerini anlatırken, onların detaylı portrelerini de okura sunuyor. 

O Güzel İnsanlar: Abidin Dino, Ahmet Arif, Aliye Berger, Aziz Nesin, Azra Erhat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Can Yücel, Eren Eyüboğlu, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Fazıl Say, Füreya, Genco Erkal, Gülten Akın, Haldun Taner, İdil Biret, İsmet Ay, Leyla Gencer, Melih Cevdet Anday, Münir Özkul, Nahit Hanım, Nazım Hikmet, Onat Kutlar, Ruhi Su, Sıdıka Su, Salah Birsel, Semiha Berksoy, Sezen Aksu, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter ve Zeynep Tanbay. 

Okurla buluşan bir diğer Zeynep Oral kitabı ise "Anadolu’da Bir Devrimci Prenses." Kitap, 1800’lü yılların İtalya’sında “soylu” kimliğine ve patriarkal düzene aldırmadan kadınların özgürlüğü, ülkenin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için savaşan Prenses Cristina Trivulzio Belgiojoso’nun Osmanlı’ya sığınmasını ve ardından yaşadıklarını konu alıyor.(AÖ)

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