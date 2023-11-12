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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 17:47
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2023 22:00
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Zeynep Ocak’tan Sözcü’ye tepki: Siz de erkekliğin medya ayağısınız

Senarist Akın Aksu’nun tehdit ettiği Zeynep Ocak, Sözcü'nün haber için kullandığı fotoğrafa tepki gösterdi. Ocak, "Destek için bu fotoğrafı mı seçtiniz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/12/zeynep-ocaktan-sozcuye-tepki-siz-de-erkekligin-medya-ayagisiniz.jpg

YouTube üzerinden yayın yapan popüler kültür kanalı Kutsal Motor’un Kıraathane isimli programında, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmlerinin senaristi olarak bilinen Akın Aksu’nun kanal ekibinden Zeynep Ocak’a gönderdiği tehdit mesajına tepkiler sürüyor. 

Senarist Akın Aksu, Kutsal Motor ekibinden Zeynep Ocak
Senarist Akın Aksu, Kutsal Motor ekibinden Zeynep Ocak'ı tehdit etti
11 Kasım 2023

"Tacize uğradığım olayın haberini bu fotoğrafla mı duyurdunuz?"

Zeynep Ocak, Sözcü gazetesinin, Aksu’nun tehdit mesajını haberleştirirken kullandığı görsele tepki gösterdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ocak, şunları belirtti:

”Tehdit edilip, sözlü tacize uğradığım olayın haberini bu fotoğrafla mı duyurdunuz? ig hesabımda yüzlerce fotoğraf varken, seçiminiz bu mu oldu gerçekten? Nasıl bi sapıklık bu sözcü? siz de bu zehirli erkekliğin medya ayağısınız.”

(EMK)

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