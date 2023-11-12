Zeynep Ocak’tan Sözcü’ye tepki: Siz de erkekliğin medya ayağısınız

YouTube üzerinden yayın yapan popüler kültür kanalı Kutsal Motor’un Kıraathane isimli programında, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmlerinin senaristi olarak bilinen Akın Aksu’nun kanal ekibinden Zeynep Ocak’a gönderdiği tehdit mesajına tepkiler sürüyor.

Senarist Akın Aksu, Kutsal Motor ekibinden Zeynep Ocak'ı tehdit etti

"Tacize uğradığım olayın haberini bu fotoğrafla mı duyurdunuz?"

Zeynep Ocak, Sözcü gazetesinin, Aksu’nun tehdit mesajını haberleştirirken kullandığı görsele tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ocak, şunları belirtti:

”Tehdit edilip, sözlü tacize uğradığım olayın haberini bu fotoğrafla mı duyurdunuz? ig hesabımda yüzlerce fotoğraf varken, seçiminiz bu mu oldu gerçekten? Nasıl bi sapıklık bu sözcü? siz de bu zehirli erkekliğin medya ayağısınız.”

(EMK)