Zeynel Emre’den Özgür Özel’e 350 bin dolar verildiği iddiasına yanıt: Açık bir iftira

*Emre, DEM Partili meclis üyelerinin geçişini doğal karşıladıklarını, YENİ Parti'ye geçen meclis üyesi sayısının 115'i aştığını söyledi. Bahçeli'nin 100 il, 1000 ilçe önerisine karşı önceliğin güvenlik, refah ve ekonomi olması gerektiğini savundu.

*YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Sabah gazetesinde yayımlanan ve tutuklu Emir Sarıgül'ün ek ifadesi olduğu öne sürülen metindeki, Mustafa Sarıgül'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e toplam 350 bin dolar verdiği iddiasını yalan ve iftira olarak nitelendirdi. Emre, paranın atkı içinde ulaştırıldığı iddiasının, çok sayıda kişi ve koruma bulunan bir ortamda inandırıcı olmadığını söyledi, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Sabah gazetesinde yayımlanan ve tutuklu Emir Sarıgül’ün savcılığa verdiği öne sürülen ek ifadede yer alan iddialara yanıt verdi. İfadede, Mustafa Sarıgül’ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e toplam 350 bin dolar verdiğinin öne sürülmesine tepki gösteren Emre, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yapan Emre, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır” dedi.

Parti otobüsüne ilişkin iddiaları da reddeden Emre, otobüsün milletin bağışlarıyla alındığını ve tüm faturaların parti kayıtlarında bulunduğunu söyledi. Emre, “Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız” diye konuştu.

“İddialar hayatın olağan akışına aykırı”

Emre, Emir Sarıgül’ün ek ifadesinde yer aldığı öne sürülen para transferi iddiasını da ayrıntılarıyla değerlendirdi. İddiaya göre para, bir atkının içine konularak Özgür Özel’e ulaştırıldı. Emre, söz konusu buluşmada çok sayıda kişinin ve korumanın bulunduğunu belirterek iddianın inandırıcı olmadığını söyledi.

Emre, “Sürekli gözü önünde olan bir insandan söz ediyoruz. Birlikte yemek yiyorsunuz; milletvekilleri ve o kadar koruma var. En az 20 kişi, en az beş araba. Hiç kimse görmeyecek, hiçbir kamera çekmeyecek; bir kutuyu götürüp arabaya koyacaksınız. Akıl dışı iddialar bunlar” dedi.

İddialara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Emre, açıklamasında parti otobüsünün alım sürecine ilişkin belgeleri de gösterdi. Otobüsün satın alma opsiyonuyla kiralandığını, bir yıllık kira sözleşmesi yapıldığını ve işlemlere ilişkin faturaların bulunduğunu söyledi. Emre, otobüse ses sistemi yaptırıldığı iddiasını da reddetti.

Mustafa Sarıgül’ün parti üyeliği konusuna da değinen Emre, hakkındaki iddiaların ardından Sarıgül’ün partiye zarar vermemek için istifa etmek istediğini, bu talebin kabul edildiğini söyledi. Emre, Sarıgül’ün üyeliğinin sona erdiğine ilişkin belgeleri de basın mensuplarıyla paylaştı.

DEM Partili belediye meclis üyelerinin geçişi

Basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ndeki dengeler ve DEM Partili belediye meclis üyelerinin kendi partilerine geçme kararı da gündeme geldi.

2024 yerel seçimlerinde “İstanbul İttifakı” kapsamında CHP listelerinden seçilen DEM Partili meclis üyelerinin geçişini değerlendiren Emre, daha önce belediyelerdeki dengeleri gözeterek bu üyelere YENİ Parti’ye katılmaları yönünde çağrı yapmadıklarını söyledi.

Emre, “Biz YENİ Parti’yi kurduk. Hemen çağrı yapmadık. Nedeni oradaki dengeydi. Ama butlan, bakıyorsunuz, oradaki arkadaşlara disiplin cezası vermeye başladı. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine disiplin işlemi uygulamaya başlayınca, biz ondan sonraki süreçte çağrı yapmak durumunda kaldık” dedi.

YENİ Parti’ye geçen meclis üyesi sayısının 115’i aştığını söyleyen Emre, DEM Parti’ye gönül veren meclis üyelerinin kendi partilerine geçmesini de doğal karşıladıklarını belirtti.

İBB’de olası bir başkan vekili seçimi konusunda ise Emre, yeni bir süreç yaşanması durumunda “İstanbul İttifakı” kapsamında seçilen üyelerin ittifaka sahip çıkmasını beklediklerini söyledi.

“Türkiye’nin önceliği il ve ilçe sayısı değil”

Emre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 il ve 1000 ilçe önerisine ilişkin soruya da yanıt verdi. Türkiye’nin önceliğinin idari birimlerin sayısını artırmak olmadığını söyleyen Emre, ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Emre, “Önce Türkiye’nin mevcut il ve ilçelerde güvenliği sağlaması, o şehirlerde refahı artırması, ekonomiyi düzeltmesi, bu ülkedeki yoksulun ve emeklinin hâlini düşünmesi gerekiyor” dedi.

Fon soruşturması: “Örgütün lideri kim?”

Emre, basın toplantısında kamuoyunda “fon vurgunu” olarak anılan soruşturmayı da gündeme getirdi. Soruşturmanın örgütlü suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Emre, tutuklanan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Korkmaz Ergün’ün ardından soruşturmanın merkezindeki isimlerin ve olası örgüt liderinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Borsa İstanbul’un sorumluluğuna dikkat çeken Emre, “Bu vurgunda başlıca sorumlular kimler? Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul. Ama en büyük kusurlu da Adalet ve Kalkınma Partisi’dir” diye konuştu.

Emre, İfade Özgürlüğü Derneği’nin raporuna göre eylül ve ekim aylarında 2 bin 137 X hesabına erişim engeli getirildiğini, ekim ayında engellenen hesapların toplam takipçi sayısının 21,5 milyona ulaştığını belirtti.

Emeklilerin ve çalışanların geçim sıkıntısı

Ekonomik sorunlara da değinen Emre, TÜRK-İŞ’in Ekim 2026 araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 38 bin 24 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin 856 TL’ye yükseldiğini söyledi.

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelirlerinin temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini savunan Emre, emekli maaşının ilk aşamada asgari ücret düzeyine çıkarılması, ardından bir buçuk asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Elektrik tüketim sınırına ilişkin düzenlemenin de faturaları artıracağını söyleyen Emre, maaş artışları yapılmadan önce yurttaşların giderlerinin yükseldiğini belirterek ücretlerde kalıcı iyileştirme çağrısı yaptı.

Emre ayrıca askerî hastanelerin yeniden açılması, Avrupa Birliği ülkelerine taşımacılık yapan şoförlerin vize ve kalış süresi sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu? Sabah gazetesi, Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül’ün savcılığa verdiği öne sürülen ek ifadeyi yayımladı. Haberde, Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül’ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e toplam 350 bin dolar verdiğini iddia ettiği öne sürüldü. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise söz konusu iddiaları reddederek yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

(EMK)