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YT: Yayın Tarihi: 12.10.2026 17:18 12 Ekim 2026 17:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.10.2026 17:24 12 Ekim 2026 17:24
Okuma Okuma:  3 dakika

Zeynel Emre: Fon krizinin merkezi AKP Genel Merkezi

Yeni Parti olarak öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini önerdiklerini söyleyen Emre, bu yöndeki tekliflerin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zeynel Emre: Fon krizinin merkezi AKP Genel Merkezi
Fotoğraf: Yeni Parti
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*Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında AKP'yi 2024 yerel seçimlerinden sonra muhalefet belediyelerine yönelik baskıları artırmakla eleştirdi.

*Emre, belediye başkanlarının tutuklanmasını ve seçilmiş yöneticilerin yerine atama yapılmasını halkın iradesinin yok sayılması olarak nitelendirdi. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer örneğini vererek tutuklamaların kentlerin sorunlarını çözmediğini vurguladı.

*Yaşanan süreci "yargı eliyle darbe" olarak tanımlayan Emre, fon krizi ve yolsuzluk iddialarının araştırılması için komisyon kurulması talebinin AKP ve MHP tarafından reddedildiğini belirtti.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKP’nin 2024 yerel seçimlerinin ardından muhalefetin kazandığı belediyelere yönelik baskılarını artırdığını söyleyen Emre, belediye başkanlarının tutuklanmasını ve bazı belediyelerde yönetimin seçilmiş isimler yerine atanan kişilerce yürütülmesini eleştirdi.

İktidarın belediyelere yönelik operasyonlarla halkın iradesini yok saydığını belirten Emre, “Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle son yerel seçimden beri bizlerin kazandığı belediyelere adeta savaş açmış durumda” diye konuştu.

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Belediye başkanlarının tutuklanmasıyla kentlerin sorunlarının çözülmediğini söyleyen Emre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasını örnek gösterdi. Emre, “Siz Vahap Seçer’i tutuklayıp görevden uzaklaştırdığınız zaman Mersinlinin sorunlarını çözmüş olmuyorsunuz. Orada narenciye işiyle ilgilenen vatandaşların sorunu çözülmüyor. Mersinli esnafın işi çözülmüyor. Oradaki yoksulluk, işsizlik azalmıyor” dedi.

“Süreçler yargı eliyle yürütülüyor”

Belediyelere yönelik operasyonların yalnızca Yeni Parti’yi ilgilendiren bir mesele olmadığını vurgulayan Emre, bunun sandık yoluyla iktidarın değişmesi iradesine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Emre, “Bu yaşadığımız süreç geçmişte yaşadığımız darbe ve darbe girişimlerinden farklı değildir. Bugünkü Türkiye’de bu süreçler yargı eliyle yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Esenyurt ve Ataşehir belediyelerindeki gelişmelere de değinen Emre, seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından yönetimin atanan isimlere geçtiğini belirtti. Bu uygulamaların kamu kaynakları ve rant alanları üzerindeki denetimle ilişkili olduğunu savunan Emre, iktidarın görevlendirdiği kişilere yönelik yolsuzluk iddialarının da araştırılması gerektiğini söyledi.

Fon krizi için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

Konuşmasında gündemdeki fon krizine ve yolsuzluk iddialarına da değinen Emre, iddiaların araştırılması için Meclis’te komisyon kurulması taleplerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Emre, iktidarın iddiaları aydınlatmak yerine bunların üzerini örtmeye çalıştığını savunarak, “Biz millet adına bu işin takipçisi olacağız” dedi.

Gazetecilerin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınması ve tutuklanmasını da eleştiren Emre, iktidara yakın isimler söz konusu olduğunda masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının öne çıkarıldığını, muhalifler içinse aynı ilkelerin gözetilmediğini söyledi.

Okullarda güvenlik ve ücretsiz yemek çağrısı

Okullarda art arda yaşanan şiddet olaylarına da dikkat çeken Emre, çocukların güvenliği ve beslenmesinin ülkenin öncelikli sorunları arasında yer alması gerektiğini belirtti.

Yeni Parti olarak öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini önerdiklerini söyleyen Emre, bu yöndeki tekliflerin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini aktardı.

Emre, okullarda güvenlik önlemlerinin alınmamasından iktidarı sorumlu tuttu.

Yeni anayasa görüşmeleri

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Emre, iktidarın mevcut anayasa hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını savundu.

Emre, “Anayasaya uymayan, AİHM kararlarına uymayan, yargı bağımsızlığına uymayan, medyanın üzerine bu kadar baskıyla giden, temel hak ve özgürlüklere saygı göstermeyen bir yapıyla bizim bir anayasa görüşmemiz ya da içine dahil olmamız söz konusu olmaz” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimine ilişkin soruya ise henüz kesinleşmiş bir adaylarının bulunmadığı yanıtını verdi. Emre, belediye başkanlarının art arda tutuklanmasına tepki göstererek yaşananların Türkiye’nin demokratik işleyişi açısından ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti Zeynel Emre Fon krizi Fon Soruşturması
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