Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 13:52
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 13:59
1 dk Okuma

Zeyneb Celaliyan’ın tedavisi engelleniyor

Hak örgütleri, Celaliyan’ın acil ve nitelikli sağlık hizmetine erişimi için yetkililere çağrı yapıyor.

BİA Haber Merkezi

Zeyneb Celaliyan’ın tedavisi engelleniyor
*İran’da 15 yıldır tutuklu bulunan Kürt siyasi tutuklu Zeynep Celaliyan’ın annesi Gozel Hacizade.

İran’da cezaevinde tutulan Zeyneb Celaliyan’ın tedaviye erişiminin engellendiği ve sağlık durumunun kritik eşiğe geldiği bildirildi.

MA'nın haberine göre, Kürt ve İran İnsan Hakları İzleme Merkezinin aktardığına göre Celaliyan’ın durumu ciddi biçimde kötüleşti buna rağmen cezaevi yönetimi tarafından doktor kontrolü ve tıbbi hizmete erişimi sağlanmıyor.

Hak örgütlerinin verdiği bilgiye göre Celaliyan, kısa süre önce geçirdiği bir ameliyatın ardından tedavisi tamamlanmadan 24 saat içinde yeniden cezaevine götürüldü. Cezaevindeki yetersiz gıda, ilaç ve tıbbi imkânlarnedeniyle sağlık durumunun her geçen gün daha da ağırlaştığı ifade edildi.

Celaliyan, 2007 yılında Kirmaşan’da herhangi bir yargı kararı olmaksızın gözaltına alındı. 25 Şubat’ta “ulusal güvenliğe karşı faaliyet yürütmek” ve “Tanrı’ya karşı savaşmak (moharebe)” suçlamalarıyla idam cezasına çarptırıldı; bu karar daha sonra temyizde müebbet hapse çevrildi. Hak örgütleri, Celaliyan’ın acil ve nitelikli sağlık hizmetine erişimi için yetkililere çağrı yapıyor.

(EMK)

zeynep celaliyan zeynep celalyan kürt kadınlar İran zeyneb celaliyan
