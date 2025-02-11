Zeydan’dan hapis cezasına tepki: Karar siyasi talimatla verilmiştir

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı. Zeydan, kararın hukuki değil siyasi olduğunu vurgulayarak, “Askerlerin ifadeleri ve bilirkişi raporları lehimize olduğu halde karar siyasi talimatla verilmiştir” dedi.

Zeydan, MA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“31 Mart'ta Van halkının demokratik iradesini kabul edemeyenler, yargı kumpaslarıyla halkın iradesine çökme girişiminde bulunmuşlardır. Bu karar bizim için yok hükmündedir ve siyasidir. Bu karar, 1 milyon 200 bin Vanlının iradesini hedef almaktadır. Demokrasiye ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.”

“Karar politik”

Zeydan’ın avukatı Mehmet Emin Aktar, mahkemenin kararını eleştirerek bunun politik bir karar olduğunu belirtti. Adliye önünde açıklama yapan Aktar, “Mahkeme, dosyaya vekâletname sunar sunmaz güvenlik önlemleri alınmasını talep etti. Bu, kararın önceden verildiğini göstermektedir. Savunma hakkımızı ihlal eden, adil yargılamayı zedeleyen bir tutum sergilenmiştir. Bu karar, bir suçun değil, politik bir duruşun cezalandırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

"Kayyım için alınmış bir karar"

Avukat Aktar, mahkemenin kararının hukuki bir gerekçeye dayanmadığını, bunun kayyım atamak amacıyla alınan bir karar olduğunu öne sürdü. Aktar, "Eğer Abdullah Zeydan belediye eş başkanı olmasaydı beraat verilecekti. Ancak bu karar kayyım meselesi için alınmıştır. Umuyoruz ki bu karar halk iradesine yönelik olumsuz sonuçlar doğurmaz" dedi.

Temyize gidilecek

Karara karşı temyiz yoluna başvuracaklarını belirten Aktar, daha önceki Yargıtay kararında suçun bulunmadığına dair araştırma yapılmasını istendiğini hatırlattı.

Aktar, “Son araştırmada suç olmadığı ortaya çıktı. Ancak mahkeme yine de siyasi bir karar almıştır. Bu kararın hukuki bir gerekçesi yoktur ve temyiz sonrası muhtemelen bir kez daha bozulacaktır” diye konuştu.

Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis

(EMK)