Zeydan ve Şedal’dan açıklama: Arvas o koltukta oturamayacak

Van Büyükşehir Belediyesini yüzde 55 oyla kazanan ancak İl Seçim Kurulu’nun memnu hakkının iadesi kararını geri aldığı Abdullah Zeydan ve eş başkan Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Örgütü önünde açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre; yüzlerce kişinin katıldığı açıklamada Zeydan, “Biz Van’da halkımızın iradesi ile 14 belediye aldık. Fakat bu süreçte ben memnu haklarımı geri almama rağmen, halkın iradesine bir pusu ve tuzak kurulmaya çalışılıyor” dedi.

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"YSK tüm belgeleri inceledi, engel olmadığını söyledi"

Zeydan, bir yıl önce memnu haklarının iadesi için mahkemeye başvurduğunu söyledi ve süreci şöyle anlattı: “Bir yıl mahkumiyetimden dolayı mahkemeye memnun haklarımın iadesi için başvuru yaptım ve mahkeme kabul etti.

Mahkemenin bu kararı vermesi yetmiyor ve kararın kesinleşmesi gerekiyor. Bu karar kesinleşti. Bu konuda hiçbir problem yok. Aradan bir yıl geçmiş ve bu süreçte tüm mahkeme kararı ve kesinleşme şerhi ile birlikte il seçim kuruluna başvuru yaptım.

YSK tüm belgeleri inceledi, seçilme yeterliliğimin önünde hiçbir engel olmadığını söylediler. Öncelikle geçici listeyi yayınladı. Ondan sonra kesin aday listesi yayınladı ve bir itiraz söz konusu olmadı. Dün öğlenden sonra saat 16.55’te Adli Sicil Müdürlüğü’nün Diyarbakır Başsavcılığı’na bir yazı yazdığını ve bir yıl önceki kararın mahkemeye bildirilmediği bahanesinin öne sürüldüğünü öğrendik.”

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"Halkın iradesini kimse ayaklar altına alamaz"

Türkiye’de benzer bir kararın olmadığını söyleyen Zeydan, şöyle devam etti: “Yargıtay’da kesinleşmiş bir kararın yerel mahkeme kararı ile ortadan kaldırılması gibi bir durum yaşanıyor. Mutlak hukuksuzluk ve kanunsuzluk söz konusudur. Bazen Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma girişimlerinde bulunabilir. Böyle bir prosedür var. Fakat bu prosedürü de işletmemişler. Aslında mahkeme, savcılığın kararını Yargıtay’a götürebilirdi. Mahkeme bir yıl önce verdiği kararı hiçbir yasal temeli olmadan ortadan kaldırdı. Halkın iradesine kurulmuş bir pusu ve tuzak var.

Biz, bu pusuya karşı sonuna kadar halkımızın iradesini koruyacağız. Demek ki karar alındıktan sonra AKP’ye bilgi verilmiş ve onlar da talepte bulunmuş. İl Seçim Kurulu Başkanı AKP’nin mazbatanın adaylarına verilmesi talebini kabul etmemiş ama iki üye evet oyu kullanmış.

Dolayısıyla yürüyen bir hukuk süreci yok. Mesele burada Zeydan ve Şedal değil, Kürt halkına, Van halkına kurulmuş bir tuzaktır. Herkesin bu hukuksuzlara karşı ayağa kalkmalarını bekliyoruz. Çünkü bugün bize uygulanan yarın İzmir’e uygulanır. Bu halkın iradesini kimse ayaklar altına alamaz.”

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"Hezimetin acısını çıkarıyorlar"

Neslihan Şedal ise “Bugünkü başarı ve zafer halkla birlikte gelinen bir noktadır” dedi ve şöyle devam etti:

Buna karşı tutumumuzu ortaya koyacağımızı ve yeniden bizden alınanları, onların gaspından kurtaracağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin almış olduğu kararı tanımıyoruz. Siyasi bir karar ve gasp olduğunu söylüyoruz. Bu halkın iradesi, onların almaya çalıştığı kararlardan çok daha büyüktür.

Bu gün bizim zaferimizi, bu halkın başarısını hazmedemeyenler Kurdistan’da yaşadıkları hezimetin altında kaldıklarını görmüş ve acısını halktan çıkarmaktadırlar. Yurtsever Van halkı bu gaspın karşısında dimdik duracağını ortaya koymuştur. Bu siyasi darbeye karşı tavrımız nettir. Abdulahat Arvas o koltukta oturamayacaktır. Otursa da bu halkın içerisine çıkamayacaktır. Çünkü bu halk onları irade olarak görmedi. Bu halkın iradesi biziz ve öyle de kalacak. Halkımıza sesleniyoruz; bunlara fırsat vermeyin ve iradenizi sahiplenin.”

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(RT)