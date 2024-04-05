Zeydan ve Şedal mazbatayı aldı: Bu zafer hepimizin

Van'da seçimi yüzde 55,48 oyla kazanan ancak İlçe Seçim Kurulu kararıyla seçilme hakkı geri alınan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın başkanlığı önceki gün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iade edildi.

YSK’nin kararının ardından Eş Başkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan mazbatayı almak üzere bugün İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Van Adliyesi'ne gitti.

DEM Parti Van Milletvekilleri, DEM Parti, HDP ve DBP il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye eş başkanları, Barış Anneleri ile Adliyeye giden Zeydan ve Şedal mazbatayı birlikte aldı.

Mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere'den alan Zeydan ve Şedal mazbatayı aldıktan sonra basına açıklama yaptı.

Şedal: Umut yeniden dirildi

İlk olarak konuşan Şedal, İlçe Seçim Kurulu kararının ardından başlayan ve üç gün devam eden protestolara dikkat çekti.

Van'daki direnişinin adalet arayışına dair umudu güçlendirdiğini söyleyen Şedal, şöyle devam etti: "Mücadelemizin etrafında kenetlenen, zaferle sonuçlanmasını sağlayan; gençlere, kadınlara, annelere, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve kentimizin tüm dinamiklerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Mazbatamızı aldık. Mazbatamızın başta annelere, kadınlara, gençlere, toplumun tüm kesimlerine eşitlik özgürlük getireceğine inanıyoruz. Son dönemlerde Van’da gelişen durumların yeniden toplumda hak arayışı, özgürlük ve adalet arayışımızın güçleneceği adına umutlarımızı tekrardan diriltti. Bu sadece Van adına değil tüm coğrafya ve halklar adına bu umudu yükseltmiştir. Bu zafer kutlu olsun."

YSK, Abdullah Zeydan'ın başkanlığını iade etti

Zeydan: Güzel hizmetler yapma zamanı

Zeydan ise konuşmasına teşekkür ederek başladı ve şunları söyledi: "Demokrasiden, hukuktan, adaletten yana tavır alan, iradesini sahiplenen Van halkına ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. YSK’nin aldığı bu kararı ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın, birlikte ve onurlu bir yaşamın iradesini daha da güçlendirmiştir. Artık toplumsal barışı tesis etme, güzel kentimize, halkımıza güzel hizmetler yapma zamanıdır. Kentin tüm sorunlarına çözüm bulmak için kollarımızı sıvayacağız. Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz."

Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan, tahliyesinden sonra memnu (yasaklanmış) haklarını almak için 2023 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Nisan 2023’te yasaklanmış haklarının geri verilmesine, temyiz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna, süresinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine hükmetti.

Mahkeme tarafından verilen memnun haklarının iadesine itiraz olmayınca, karar 25 Nisan 2023’te kesinleşti. Ardından Mahkeme, bu kararı 20 Haziran 2023'te Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstitastik Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda, istenen belgelerle birlikte memnu hakların iadesi ve kesinleşmiş kararı da YSK’ye teslim etti.

Zeydan’ın belge ve evraklarını inceleyen YSK, şubat ayında açıkladığı kesin aday listesi ile Zeydan’ın başvurusunu kabul etti.

Ancak 31 Mart seçimlerinden iki gün önce 29 Mart Cuma günü mesai saatinin bitimine beş dakika kala Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Zeydan'ın memnu hakları geri alındı.

Van İl Seçim Kurulu da 2 Nisan'da yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

YSK, 3 Nisan'da oy çokluğuyla mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi.

4 Nisan'da ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy almıştı.

HSK, Zeydan kararını veren mahkemeyle ilgili inceleme başlattı

(RT)