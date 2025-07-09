Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in tutuklanmasının ardından, her iki isim hakkında da görevden uzaklaştırma kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararları sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Zeydan Karalar hakkındaki karar:

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa’nın 127inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

HALK BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDE Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

Ahmet Şahin hakkındaki karar:

“Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa’nın 127inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?

(VC)