ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 12:18
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 12:25
1 dk Okuma

Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı

Karalar'ın avukatları, Adana nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'na verdiği dilekçede "Yapılan görevden uzaklaştırma işlemi, 'sebep' ve 'konu' unsurları yönünden sakat" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı
Fotoğraf: AA

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılması kararının kaldırılması için dava açıldı.

Karalar'ın avukatları Hüseyin Ersöz, Battal Özer ve Doç. Dr. Erkan Sarıtaş'ın Adana nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'na verdiği dilekçede; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan müvekkilleri Zeydan Karalar'ın, tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kararı ile görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemin 'ivedilikle' yürütmesinin durdurulması ve kararın iptalini talep ettiler.

Zeydan Karalar için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru
Zeydan Karalar için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru
16 Ağustos 2025

"Sebep ve konu yönünden sakat"

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kararın, idare hukukunun temel prensiplerine aykırı olması gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık. Dilekçede özetle, Zeydan Karalar hakkındaki suçlamaların mesnetsizliğine ve halihazırda yürüttüğü görevle bir ilgisi bulunmadığına, bu sebeple yapılan görevden uzaklaştırma işleminin 'sebep' ve 'konu' unsurları yönünden sakat olduğuna değindik" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Zeydan Karalar; suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve verdiği 'itirafçı' beyanı üzerine ev hapsi adli kontrolü ile cezaevinden tahliye edilen, bugün ise hakkındaki ev hapsi adli kontrolü de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı üzerine tutuklanmıştı. Karalar, tutuklandıktan sonra ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Zeydan Karalar Adana hüseyin ersöz
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git