HABER
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2025 13:47
2 dk Okuma

Zeydan Karalar için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru

Başvuruda ayrıca, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi uyarınca, seçilmiş bir belediye başkanı olan Karalar’ın temel haklarının ciddi tehdit altında olduğu gerekçesiyle tedbir kararı verilmesi talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Zeydan Karalar için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili adına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını duyurdu.

5 Temmuz’da belediyelere yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Karalar için yapılan başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının “özgürlük hakkı ihlali” oluşturduğu belirtildi.

Ersöz, ayrıca soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğunu, soruşturma sürecinde avukatların kısıtlama kararları ve tutukluluk incelemelerine çağrılmamasının “siyasi amaçlı uygulamalar” izlenimi verdiğini vurguladı.

Ersöz, başvuruda şu hususlara dikkat çektiklerini ifade etti:

  • İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Temmuz 2025 tarihli kararında Karalar’ın beyanına “şüpheli” sıfatıyla yer verilmesine rağmen devamında adı yazılmayarak başka kişilerden bahsedildi. Bu durumun tutukluluk incelemelerinin “özensiz ve baştan savma” yapıldığını gösterdiği belirtildi.
  • Basına yansıyan bilgilere göre, soruşturmanın Eylül 2024’te İstanbul Emniyeti’ne gelen bir e-posta ile başladığı, Kütahya Belediyesi dosyasının daha sonra Kütahya’ya gönderildiği aktarıldı. Avukat, aynı şekilde Karalar’a yönelik iddiaların da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.
  • Soruşturma dosyasına getirilen erişim kısıtlamasının kamu yararına dayanmadığı, bu nedenle itirazların etkin şekilde yapılamadığı savunuldu.

Avukat Ersöz, tutuklama koşulları bulunmadığı halde Karalar’ın özgürlüğünden mahrum bırakıldığını, buna karşılık aynı soruşturmada gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı’nın tutuklanmayarak adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlattı. Bu durumun işlemlerin siyasi amaçlarla yapıldığı şüphesini güçlendirdiğini dile getirdi.

Başvuruda ayrıca, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi uyarınca, seçilmiş bir belediye başkanı olan Karalar’ın temel haklarının ciddi tehdit altında olduğu gerekçesiyle tedbir kararı verilmesi talep edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
HALK BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDE
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
8 Temmuz 2025

(EMK)

İstanbul
hüseyin ersöz Zeydan Karalar Ali İhsan Aktaş CHP İBB operasyonu
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
9 Temmuz 2025
/haber/zeydan-karalar-ve-ahmet-sahin-gorevden-uzaklastirildi-309307
HALK BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDE
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
8 Temmuz 2025
/haber/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-tutuklandi-309282
Abdullah Zeydan: "Hiçbir güç halkın iradesinden daha güçlü değildir"
23 Mart 2025
/haber/abdullah-zeydan-hicbir-guc-halkin-iradesinden-daha-guclu-degildir-305772
Zeydan'ın yerine kayyım atanmasına giden süreç nasıl gelişti?
15 Şubat 2025
/haber/zeydan-in-yerine-kayyim-atanmasina-giden-surec-nasil-gelisti-304577
Zeydan: Darbeciler kaybedecek halk kazanacak
15 Şubat 2025
/haber/zeydan-darbeciler-kaybedecek-halk-kazanacak-304570
