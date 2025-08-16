Zeydan Karalar için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili adına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını duyurdu.

5 Temmuz’da belediyelere yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Karalar için yapılan başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının “özgürlük hakkı ihlali” oluşturduğu belirtildi.

Ersöz, ayrıca soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğunu, soruşturma sürecinde avukatların kısıtlama kararları ve tutukluluk incelemelerine çağrılmamasının “siyasi amaçlı uygulamalar” izlenimi verdiğini vurguladı.

Ersöz, başvuruda şu hususlara dikkat çektiklerini ifade etti:

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Temmuz 2025 tarihli kararında Karalar’ın beyanına “şüpheli” sıfatıyla yer verilmesine rağmen devamında adı yazılmayarak başka kişilerden bahsedildi. Bu durumun tutukluluk incelemelerinin “özensiz ve baştan savma” yapıldığını gösterdiği belirtildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, soruşturmanın Eylül 2024’te İstanbul Emniyeti’ne gelen bir e-posta ile başladığı, Kütahya Belediyesi dosyasının daha sonra Kütahya’ya gönderildiği aktarıldı. Avukat, aynı şekilde Karalar’a yönelik iddiaların da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Soruşturma dosyasına getirilen erişim kısıtlamasının kamu yararına dayanmadığı, bu nedenle itirazların etkin şekilde yapılamadığı savunuldu.

Avukat Ersöz, tutuklama koşulları bulunmadığı halde Karalar’ın özgürlüğünden mahrum bırakıldığını, buna karşılık aynı soruşturmada gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı’nın tutuklanmayarak adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlattı. Bu durumun işlemlerin siyasi amaçlarla yapıldığı şüphesini güçlendirdiğini dile getirdi.

Başvuruda ayrıca, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi uyarınca, seçilmiş bir belediye başkanı olan Karalar’ın temel haklarının ciddi tehdit altında olduğu gerekçesiyle tedbir kararı verilmesi talep edildi.

(EMK)