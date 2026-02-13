Zeydan Karalar hakkındaki tahliye kararı kesinleşti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararına yönelik itirazda yeni bir gelişme yaşandı. Karalar ile birlikte 5 kişi hakkında verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. Ancak üst mahkeme, bu itirazı kabul etmedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuruyu inceledi. Mahkeme, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının usule uygun olduğuna karar verdi ve savcılığın itirazını reddetti. Böylece tahliye kararı kesinleşti.

Tahliyesi kesinleşen diğer isimler ise Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş oldu.

