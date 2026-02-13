ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 08:37
 SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 08:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Zeydan Karalar hakkındaki tahliye kararı kesinleşti

Tahliyesi kesinleşen diğer isimler ise Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Zeydan Karalar hakkındaki tahliye kararı kesinleşti
Fotoğraf: AA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararına yönelik itirazda yeni bir gelişme yaşandı. Karalar ile birlikte 5 kişi hakkında verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. Ancak üst mahkeme, bu itirazı kabul etmedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
"AZİZ İHSAN AKTAŞ" DAVASI SÜRÜYOR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
5 Şubat 2026
Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı
Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı
22 Ağustos 2025

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuruyu inceledi. Mahkeme, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının usule uygun olduğuna karar verdi ve savcılığın itirazını reddetti. Böylece tahliye kararı kesinleşti.

Tahliyesi kesinleşen diğer isimler ise Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş oldu.

(EMK)

