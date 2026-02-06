ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 09:42
 SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 10:00
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI

Zeydan Karalar deprem anmasına katıldı

"Büyük bir acının izlerini hâlâ yüreğimizde taşırken; Silivri’den çıkar çıkmaz bu anmaya katılmak, kaybettiklerimize ve geride kalanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğiydi."

BİA Haber Merkezi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliye oldu ve 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adana’da düzenlenen anma programına katıldı. Karalar, depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı için düzenlenen anmada, yaşamını yitirenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Karalar, tahliyesinin hemen ardından sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en karanlık, en acı günlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, Alpargün Apartmanı’nda hayatını kaybeden canlarımızı anmak için kıymetli aileleriyle bir araya geldik.

Büyük bir acının izlerini hâlâ yüreğimizde taşırken; Silivri’den çıkar çıkmaz bu anmaya katılmak, kaybettiklerimize ve geride kalanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğiydi.

Depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerimize sabır diliyorum. Bu acıları unutmadan, depreme daha dirençli kentler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Zeydan Karalar 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı
