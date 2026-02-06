Zeydan Karalar deprem anmasına katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliye oldu ve 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adana’da düzenlenen anma programına katıldı. Karalar, depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı için düzenlenen anmada, yaşamını yitirenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Karalar, tahliyesinin hemen ardından sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en karanlık, en acı günlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, Alpargün Apartmanı’nda hayatını kaybeden canlarımızı anmak için kıymetli aileleriyle bir araya geldik.

Büyük bir acının izlerini hâlâ yüreğimizde taşırken; Silivri’den çıkar çıkmaz bu anmaya katılmak, kaybettiklerimize ve geride kalanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğiydi.

Depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerimize sabır diliyorum. Bu acıları unutmadan, depreme daha dirençli kentler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

