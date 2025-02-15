Zeydan'ın yerine kayyım atanmasına giden süreç nasıl gelişti

Abdullah Zeydan hakkında milletvekili olduğu 2015-2016 yılları arasında yaptığı konuşmalar ve partisinin düzenlediği eylem etkinliklere katılmaktan dolayı; "örgüt propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" ile "örgüt üyesi olmak", "örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçlamalarıyla fezleke hazırlandı.

2016 yılında Anayasa'nın dokunulmazlığı düzenleyen 83'üncü Maddesi'nde yapılan geriye dönük bir değişiklikle Zeydan'ın dokunulmazlığı kaldırılarak, tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeydan hakkında, "örgüte bilerek yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla iddianame hazırladı.

İddianame, Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek davaya dönüştü. Ancak Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik gerekçesiyle davanın Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmesine karar verdi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi de yargılama sonucunda Zeydan'a "yasak bölgeye girdiği" iddiasıyla "örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl; "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle ise "basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Zeydan'ın avukatlarının verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasına itiraz etti. Antep Bölge Adliye Mahkemesi, "savunma hakkının kısıtlandığı" gerekçesiyle Zeydan hakkındaki hapis cezasını bozdu.

Yerel mahkeme, yeniden yapılan yargılamada daha önce verdiği hapis cezasını tekrar etti. İstinaf Mahkemesi ise bu kez cezayı onadı. Bunun üzerine avukatlar, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise, 26 Mayıs 2021'de "örgüt propagandası yapmaktan" verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay, "yasak bölgeye girdiği" iddiası öne sürülerek verilen "örgüte yardım etmek" suçlamasıyla verilen 5 yıl hapis cezasını ise bozdu. Keşif yapılmadığını belirten Yargıtay, Zeydan'ın yasaklı bölgede bulunduğuna dair iddialar için gerekli incelemeler yapılmadığı ifade etti. Böylelikle yargılama yeniden başladı.

Yeniden başlayan yargılamada bilirkişi keşif yaptı. Rapor 16 Ocak'ta dava dosyasına girdi.

Bilirkişi raporda Zeydan’ın yasaklı bölgeye 13 kilometre uzakta olduğunu ifade etti.

Ancak rapora rağmen Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

(RT)