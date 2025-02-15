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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2025 10:18
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2025 11:32
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Zeydan: Darbeciler kaybedecek halk kazanacak

Yerine gece saatlerinde kayyım atanan Abdullah Zeydan, “Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler. Darbeciler kaybedecek halk kazanacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zeydan: Darbeciler kaybedecek halk kazanacak

İçişleri Bakanlığı kararıyla gece saatlerinde yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zeydan, “Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler. Darbeciler kaybedecek halk kazanacak” dedi.

Kayyım atanmasından sonra DEM Parti Van İl Örgütü de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Onurlu Van halkı iradesinin yanındadır! Kayyıma, gaspa, talana geçit vermeyeceğiz. Tüm halkımızı, sivil toplum örgütlerini, siyasi parti ve sendikaları bu gaspa karşı demokrasiyi ve hukuku savunmaya davet ediyoruz” denildi.

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(RT)

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