Zeydan: Darbeciler kaybedecek halk kazanacak

İçişleri Bakanlığı kararıyla gece saatlerinde yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zeydan, “Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler. Darbeciler kaybedecek halk kazanacak” dedi.

Kayyım atanmasından sonra DEM Parti Van İl Örgütü de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Onurlu Van halkı iradesinin yanındadır! Kayyıma, gaspa, talana geçit vermeyeceğiz. Tüm halkımızı, sivil toplum örgütlerini, siyasi parti ve sendikaları bu gaspa karşı demokrasiyi ve hukuku savunmaya davet ediyoruz” denildi.

ALTISI GAZETECİ 127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı

Bilirkişi iddiayı çürüttü: Zeydan yasaklı bölgeden 13 kilometre uzaktaydı

(RT)