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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 09:09
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 09:10
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Zeydan: Artık kimse iradenizi gasp edemeyecek

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, Van halkına seslendiği konuşmasında, “Artık kimse sizin iradenizi gasp etmeye aklından bile geçiremeyecek” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Zeydan: Artık kimse iradenizi gasp edemeyecek

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, mazbatasının iade edilmesi kararının ardından Van’da halkla buluştu.

Van'da seçimi yüzde 55,48 oyla kazanan ancak İlçe Seçim Kurulu kararıyla seçilme hakkı geri alınan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dün iade edildi. DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nın, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdiğini açıkladı.

MA’nın haberine göre, kentin her noktasından DEM Parti il binası önüne akın eden on binlerce kişi alana sığmayınca çevredeki sokaklar dolup taştı.

“Onurlu direnişinizi selamlıyoruz”

Kitleye hitap eden Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

“Onurun, şerefin, haysiyetin yeri Van. Ne mutlu bize ki sizin gibi onurlu bir halkın evlatlarıyız. Bu meydanda halkın iradesine çökmek isteyen akbabalara bir şey söylemiştik. Bizim halkımız onurunu, iradesini tüm saldırılara karşı korudu. Biz sizin onurunuzu bu akbabalara yedirmeyeceğimizi söyledik.

Siz, tüm baskılara rağmen, tüm kirli ilişkilere rağmen, para vaatlerine rağmen Kürt halkının nasıl onura sahip olduğunu gösterdiniz. 14 belediyenin 14’ünü alarak tüm dünyaya mesajınızı verdiniz. Siz, akbabalara rağmen bugün zindanlarda 125 gündür açlık grevinde olan yoldaşlarımızın, Demirtaşların, Kışanakların, Yüksekdağların, Bekir Kayaların, Nazmi Gürlerin o dört duvar arasındaki özgürlük umutlarını dirilttiniz. Artık kimse sizin iradenizi gasp etmeye aklından bile geçiremeyecek. “, teşekkür ediyoruz. Artık hizmet zamanıdır.”

“Yarın sokaklarımızı kayyımın çöpünden temizleyeceğiz”

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Nesliah Şedal da şunları söyledi:

“Bu başarı, bu direniş sizindir, kutlu olsun. Bu direnişten sonra kim cesaret edebilir irademizi gasp etmeye, kim cesaret edebilir kurumlarımızı gasp etmeye. İki gündür büyük bir direniş sergiliyorsunuz. Bu direnişte kazanan kadınlar ve gençler oldu. Bir daha asla kimse bu iradeyi gasp etme cesaretini kendilerinde bulamayacaklar. Bu direniş sadece belediye kazanmak değildi. Bu direniş cezaevinde bulunan arkadaşlarımıza büyük bir hediyedir. Bu başarı aynı zamanda onların başarısıdır. Kazanan gençliğin, kazanan ‘jin, jiyan, azadî’nin ruhu oldu. Çok büyük direndik ve yarın sokaklarımızı kayyımın çöpünden temizleyeceğiz.”

(AS)

abdullah zeydan Van
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