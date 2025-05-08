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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 15:15
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‘Zengin Mutfağı’ oyunu son kez sahnelenecek

Şener Şen’in yıllar sonra tiyatroya dönüş yaptığı ve sekiz yıldır kapalı gişe sahnelenen oyun, 10 Haziran’daki son gösterimiyle sahnelere veda ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Zengin Mutfağı’ oyunu son kez sahnelenecek

Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ve şimdiye kadar 400 oyunu kapalı gişe oynayan "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelere veda ediyor.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyun, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Vasıf Öngören imzası taşıyan, "Zengin Mutfağı"nın oyuncu kadrosunda Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi direnişi olan 15-16 Haziran 1970'in zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor. 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
zengin mutfağı şener şen 15-16 Haziran Direnişi
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ilgili haberler
YAVUZ PAK YAZDI
Zengin Mutfağı'nın Sözü, İktidarın Tavrı
23 Şubat 2013
/yazi/zengin-mutfagi-nin-sozu-iktidarin-tavri-144557
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