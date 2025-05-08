‘Zengin Mutfağı’ oyunu son kez sahnelenecek

Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ve şimdiye kadar 400 oyunu kapalı gişe oynayan "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelere veda ediyor.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyun, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Vasıf Öngören imzası taşıyan, "Zengin Mutfağı"nın oyuncu kadrosunda Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi direnişi olan 15-16 Haziran 1970'in zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor.

(TY)