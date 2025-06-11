‘Zengin Mutfağı’ oyunu son kez sahnelendi

Oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı" oyunu, dün (10 Haziran) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez seyircilerle buluştu.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, oyun 8 yıl boyunca 400’den fazla kez sahnelendi ve her gösterimi kapalı gişe oynandı.

Vasıf Öngören'in aynı adlı eserlerinden uyarlanan oyun, Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın yer aldığı kadroyla sahnelendi.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 Direnişi’nin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi. (TY)