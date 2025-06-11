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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 15:37
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 17:10
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‘Zengin Mutfağı’ oyunu son kez sahnelendi

Oyun, 8 yıl boyunca 400’den fazla kez sahnelendi ve her gösterimi kapalı gişe oynandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Zengin Mutfağı’ oyunu son kez sahnelendi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı" oyunu, dün (10 Haziran) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez seyircilerle buluştu.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, oyun 8 yıl boyunca 400’den fazla kez sahnelendi ve her gösterimi kapalı gişe oynandı.

Vasıf Öngören'in aynı adlı eserlerinden uyarlanan oyun, Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın yer aldığı kadroyla sahnelendi.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 Direnişi’nin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
zengin mutfağı dasdas şener şen 15-16 Haziran Direnişi
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15 Haziran 2022
/yazi/bir-isci-sinifi-kazanimi-olarak-15-16-haziran-263306
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