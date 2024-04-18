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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 11:06
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 11:08
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Zelenskiy’den, İsrail’deki gibi “hava savunma desteği” talebi

“Biz Ukrayna'da ne yazık ki birkaç gün önce Ortadoğu'da gördüğümüz savunma düzeyine sahip değiliz. Müttefiklerin ortak gücü sayesinde İsrail'e yönelen neredeyse tüm füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürmeyi başardılar.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Zelenskiy’den, İsrail’deki gibi “hava savunma desteği” talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin Ukrayna bölümüne video konferans yöntemiyle bağlandı.

Buradaki konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) liderlerine İsrail'e verilen hava savunma desteğinin ülkesi için de bir aciliyet olduğunu söyledi.

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“Gökyüzümüz aynı güvenliği hak ediyor”

Rusya'nın dün Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 14 kişinin öldüğünü söyleyen Zelenskiy, şu açıklamayı yaptı:

“Biz Ukrayna'da ne yazık ki birkaç gün önce Ortadoğu'da gördüğümüz savunma düzeyine sahip değiliz. Müttefiklerin ortak gücü sayesinde İsrail'e yönelen neredeyse tüm füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürmeyi başardılar.

İsrail ve diğer bölge ülkelerinin semalarında olduğu gibi, Avrupa'yı balistik füzelerden ve "Şahed"lerden, seyir füzelerinden ve bombalardan korumamız gerektiğine inanıyoruz. Bizim gökyüzümüz ve komşularımızın gökyüzü aynı güvenliği hak ediyor.”

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Fransa da İran'ın İsrail'e 13 Nisan'daki hava saldırısının önlenmesine destek vermişti.

Bildiride “acilen hava savunması sağlanması” tavsiyesi

AB zirvesinin dış ilişkiler oturumundaki konuşmaların ardından bildirinin Ukrayna bölümü kabul edildi.

Bildiride “AB, son zamanlarda enerji sektörüne yönelik olanlar da dahil olmak üzere, Rusya'nın Ukrayna'nın sivillerine ve sivil altyapısına yönelik devam eden hava ve füze saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyor” ifadesi yer aldı.

Bildiride, AB ve üye ülkelerinin jeneratörler ve güç transformatörleri gibi ekipmanlar ile insani ve sivil koruma için yardım malzemeleri göndermeye devam edeceği belirtildi:

“AB, Ukrayna'ya acilen hava savunması sağlanması, topçu mühimmatı ve füzeler de dahil olmak üzere gerekli tüm askeri yardımın sağlanmasının hızlandırılması ve yoğunlaştırılması ihtiyacının altını çiziyor.”

(AS)

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/yazi/ucuncu-yila-girerken-ukrayna-rusya-savasi-292336
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