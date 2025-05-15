Zelenskiy: Liderler seviyesinde görüşmelere hazırım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin görüşmesi sona erdi.

Saray’da basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerini partisinin “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında paylaştı; ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy: Biz hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zelenskiy’nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygımızdan ötürü, İstanbul’a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik.”

“Rus heyetinin seviyesini gördükten sonra maalesef gerçek müzakereler konusunda çok ciddi olmadıklarını görüyoruz.”

“Bütün tarafların, müzakerelere hazır olduğunu göstermesi gerektiğine inanıyorum. İlk adımın koşulsuz ateşkes olması gerektiğine inanıyorum.”

“Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben (Türkiye) buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım.”

“Ateşkes olmazsa, ciddi kararlar alınmazsa, ikili görüşmeler olmazsa, o zaman savaşın daha hızlı sona ermesi için teşvik olacak uygun (Rusya’ya yönelik) yaptırımlar istiyoruz.”

“(İstanbul barış müzakereleri) İlk adımı atmalıyız. Eğer başlamazsak savaş uzun yıllar sürebilir.”

“Geçici olarak işgal edilen toprakları tanımıyoruz, yarımadayı (Kırım) Rusya olarak tanımıyoruz. Bütün görüşmelerde şunu vurguluyorum. Bu benim sarsılmaz tutumumdur. Geçici olarak işgal edilen tüm topraklarımızı hukuki olarak Rus toprağı olarak tanımıyoruz. Kırım Ukrayna’nın parçasıdır, Kırım Ukrayna’dır.”

Erdoğan: Liderler seviyesindeki görüşmeleri destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında yaptığı konuşmada, “Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna savaşına adil barışla son verme çabalarını konuştuk” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere, ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, gelinen aşamada savaşın seyrinin doğrudan müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini; daha fazla can kaybının önlenebilmesi için asgari müşterekler üzerinde mutabakata varılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi nitelikte bir fırsat yakalandığını; gerek teknik düzeyde gerek liderler seviyesinde yürütülecek görüşmeleri Türkiye’nin güçlü biçimde desteklediğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık tutulmasına önem verdiğini ve hazır olduklarında iki ülke liderini ev sahibi olarak ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında 'barış' müzakereleri

(VC)