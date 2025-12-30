Zelenskiy: "Donbass'tan çekilmeyeceğiz, bu bir Rus hayali"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve cephedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Donbass'ı Rusya'ya vermeyiz"

Bloomberg'ün haberine göre, Rusya'nın, Ukrayna'dan toprak bütünlüğü konusunda taviz talep ettiğini belirten Zelenskiy bu talebi reddetti:

"Donbass'tan çekilmeye gelince, Rusya'nın bunu istemesi yeni bir haber değil. Onların pembe hayallerinde, ülkemizin topraklarında hiç bulunmamamız gerekirdi. Bu hayalleri bir yıldan fazla süredir devam ediyor. Bizim kendi topraklarımız, kendi toprak bütünlüğümüz, kendi devletimiz ve kendi çıkarlarımız var. Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz."

"Trump güvenlik garantilerini Kongreye sunacak"

Zelenskiy, dün yapılan görüşmede Trump'ın, Ukrayna için önerilen güvenlik garantilerinin onaylanması amacıyla bu konuyu Kongreye sunacağını kendisine ilettiğini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı, bu kapsamda "ABD Başkanı güçlü güvenlik garantilerini teyit etti." dedi.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerin katılımıyla ocak ayında Ukrayna'da güvenlik garantilerinin ele alınacağı bir toplantı düzenlemek istediklerini belirten Zelenskiy, bu sürece ilişkin olarak "Ocak ayında gerçekleşecek bu toplantılar konusunda hepimiz ciddiyiz. Her şey adım adım ilerlerse, bundan sonra Ruslarla bir şekilde görüşme gerçekleşecektir." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesini hedeflediklerini vurgularken, çatışmaların sürmesi halinde ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini devam ettireceğini ifade etti. Bu kapsamda, "Eğer savaş devam edecekse, elbette ABD ve Avrupa Ukrayna'ya desteğini sürdürecek çünkü biz kendimizi savunuyoruz, saldırgan olan biz değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın adil bir şekilde sona ermesi için barış planının Ukrayna halkının onayına sunulması gerektiğini savunan Zelenskiy, bu çerçevede "Bize göre, 20 maddelik plan referandumda onaylanmalıdır" yorumunu yaptı.

Ülkede referandum düzenlenebilmesi için en az 60 günlük bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirten Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları durdurma yönünde istekli olmadığını ileri sürdü.

"Putin'in konutuna saldırı yapılacağına dair haberler yalan"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yayınladığı ses kaydıyla Ukrayna'nın Rusya'ya 91 insansız hava aracıyla saldırı yapıldığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı yapılacağına ilişkin sesli not yayımlamıştı. Zelenskiy, bu iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna-ABD görüşmelerindeki ilerlemeyi baltalamak istediğini ve Rusya'nın Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını da belirtti. Başkan, ABD'nin Rusya'nın tehditlerine uygun şekilde tepki vermesinin gerektiğini de sözlerine ekledi.

(AEK)