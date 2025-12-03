Zelenskiy "ABD barış planı"yla ilgili ilk kez iyimserlik belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmelerin ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, planın şimdi "daha iyi göründüğünü" belirtti. Zelenskiy, dört yıla yakın bir zamandır süren savaşta ateşkese varılmasına yönelik çabalar kapsamında ABD'nin sunduğu öneri üzerindeki çalışmaların süreceğini doğruladı.

Zelenskiy-Macron görüşmesi II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa kıtasında meydana gelen en büyük çaplı silahlı çatışmayı değerlendirmek üzere yürütülmekte olan kapsamlı diplomatik girişimlerin çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmelerin ardından Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle ilgili karmaşıklıklara dikkat çekti: "Bu bir süreç, henüz sonlanmadı." dedi. Toprak hakimiyeti konusunun müzakerelerin en zorlu yönlerinden biri olmayı sürdürdüğünü de vurguladı.

Zelenskiy: "Steve Witkoff ile görüşmelere açığım"

Volodimir Zelenskiy, 20 maddelik bir plana indirildiğini doğruladığı, yeniden düzenlenmiş ABD-Ukrayna barış planına ilişkin bazı ayrıntıları da paylaştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, "planın tüm noktalarını" paylaşmaya hazır olmadığını söyledi.

Ancak "en hassas üç konu ile en zor soru ve güçlüklerin" neler olduğuna ilişkin olarak şunları söyledi. Bunlar: Toprak tavizleri; dondurulmuş Rusya varlıklarının kullanımı ve Ukrayna'da gelecekteki bir barış anlaşmasını desteklemek isteyen ülkelerin ittifakı olan İstekliler Koalisyonu. Zelenskiy, Rusya varlıklarının Avrupa'da tutulması konusuna Avrupalı ​​liderlerin karar vermesi gerektiğini söyledi;

Zelenskiy ayrıca Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmelere devama açık olduğunu söyledi: "Eğer sadece sözde değil, gerçek ve somut bir diyaloğa güvenebileceğimiz kanaatine varırsam görüşürüz ve Ukrayna'da çok memnuniyetle karşılanır," dedi. Ancak bunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya Ukrayna topraklarının yüzde 18-20'sini elinde tutuyor

Rusya hâlâ Ukrayna’da önemli topraklar, özellikle Kırım, Donbas (Donetsk ve Luhansk), Zaporijjiya, Kherson gibi bölgeler üzerinde fiili kontrol sahibi.

2025 sonbaharında Rusya askeri olarak bazı kritik ilerlemeler kaydetti — örneğin Pokrovsk gibi stratejik yerlerin kontrolü için yoğun çaba gösteriyor.

Öte yandan hâlâ süren savaşta bir çok kent ve bölge gidişata göre her an el değiştirebiliyor. Ancak genel tablo yukarıda görüldüğü şekilde.

Macron: "Görüşmeler halen ön hazırlık aşamasında"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmelerin mevcut aşamasını "ön hazırlık" olarak nitelemekle birlikte son diplomatik çabaların Ukrayna'da barış ve Avrupa'nın genel güvenliği için önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Macron, nihai barış görüşmelerine Avrupa ülkelerinin de dahil edilmesinin önemini vurguladı.

"Rus çıkarlarının ifadesi"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan ABD barış çerçevesi, Ukrayna'nın askeri kapasitesini sınırlamak ve potansiyel NATO üyeliğini kısıtlamak gibi hükümler içerdiği için Rus çıkarlarını desteklediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Trump o zamandan beri bu öneriyi daha fazla geliştirilmesi gereken bir "kavram" olarak nitelendirdi.

AVRUPA VE UKRAYNA KENARDA KALDI ABD ve Rusya Ukrayna'daki savaşı bitirmekte anlaştı

Macron, Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerini savundu ve özellikle ateşkes veya barış anlaşması durumunda ülkenin güvenliğini artırmak için bir "güvence gücü" konuşlandırılmasını önerdi. Son günlerde, Birleşik Krallık, Almanya ve Polonya da dahil olmak üzere çeşitli Avrupalı ​​liderler ve Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

Birleşik Krallık ve Fransa, savaşı bitirecek bir planı çalışmak üzere Ukrayna'yla anlaştı

Zelenskiy, bir basın toplantısında uluslararası toplumu, Rusya'nın askeri saldırganlığından avantaj elde etmemesini sağlamaya çağırdı. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirmek üzere Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından, ABD Başkanı Donald Trump ile önümüzdeki dönemde görüşmeler yapılacağını umduğunu belirtti.

Çatışmalar şiddetli biçimde sürüyor

Diplomatik çabalar sürerken, çatışmalar şiddetli biçimde seyrediyor. Pazartesi günü, doğudaki Dnipro şehrine düzenlenen bir Rus füze saldırısı dört kişinin ölümüne ve 11'i ağır olmak üzere 40 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yerel yetkililere göre, saldırıda birkaç konut ve bir insani yardım kuruluşunun depolama tesisi hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da, Ukrayna'nın hafta sonu petrol terminalleri ve tankerlere yönelik saldırılar da dahil Rusya enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadı.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, ABD-Rusya müzakerelerinin olası sonuçları konusunda kaygılarını dile getirerek, Ukrayna'nın egemenliğine zarar verebilecek tavizlere yol açması muhtemel baskılara karşı uyardı. Barış görüşmelerinin geleceği hakkındaki tartışmalar sırasında, "Korkarım tüm baskı mağdurun üzerinde olacak" dedi.

(AEK)