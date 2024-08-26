Zelenski: Barış Zirvesi için Türkiye de seçenekler arasında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Kiev ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ukrinform ajansının haberine göre, Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili Barış Zirvesi'nin ikincisinin Küresel Güney ülkelerinde olmasının tercih edilebileceğini belirtti ve "Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi ikinci zirve için görüştüğümüz ülkeler olduğunu söyleyebilirim" bilgisini verdi.

Zelenski, Hindistan'ın da zirveye ev sahipliği yapabileceğini belirterek, "Ancak açık olmak isterim ki bu durum yalnızca Hindistan için değil, ikinci zirve için olumlu yaklaşımda olan herkes için geçerli. Zirve bildirisine henüz katılmamış bir ülkede Barış Zirvesi düzenleyemeyeceğiz" dedi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 16 Haziran'da yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya davet edilmemişti. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle son bulmuştu. Bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı. Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.

Ukrayna’ya saldırılar

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Rusya ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi dolayısıyla ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda yaralananlar olduğunu aktaran Busargin, "İHA saldırısı sonucu Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördü" dedi.

Kentin diğer yerlerinde de bazı evlerin hasar gördüğünü belirten Busargin, vurulan binalardan sivillerin tahliye edildiğini, bölge yetkilileriyle yaptığı toplantıda, saldırıdan etkilenen siviller için yardım merkezleri kurulması, vurulan binaların en kısa sürede onarılması talimatını verdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu ve 20 insansız hava aracının yok edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Saratov bölgesinde 9, Kursk bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde 2, Bryansk bölgesinde 2, Tula bölgesinde 2, Orlov bölgesinde 1 ve Ryazan bölgesinde 1 İHA Rus hava savunma sistemlerince yok edildi" dendi.

Ukrayna’dan Belarus'a çağrı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedildi. Aynı bölgede Rus "Wagner" Grubu paralı askerlerinin de tespit edildiği belirtildi: "Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz."

(AS)