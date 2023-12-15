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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 15:50
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 16:03
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Zeki Demirkubuz’un yeni filmi ‘Hayat’ vizyona girdi

Kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak ve Doğu Demirkol gibi isimlerin yer aldığı film, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evden kaçan genç bir kadının hikâyesini konu ediniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/zeki-demirkubuzun-hayat-filmi-vizyona-girdi.jpg
Görsel: Filmin afişi

Yaklaşık sekiz yıl sonra yeni bir film yöneten Zeki Demirkubuz’un “Hayat” filmi bugün vizyona girdi.

“Masumiyet”, “Kader”, “Kıskanmak” ve “Yeraltı” gibi filmleriyle tanınan ve Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden biri olan Demirkubuz’un önceki filmi "Kor", 2016 yılında izleyici ile buluşmuştu.

Yeni filminin vizyona girmesiyle ilgili açıklama yapan Demirkubuz, şöyle dedi:

“Hayatımda ilk defa bir filmim bu kadar çok salonda, memleketim Isparta dahil birçok şehirde gösteriliyor. Ağrı, Batman, Yozgat, Ordu, Adana… Mutluyum ama insan geriliyor ve mahçup hissediyor.”

Film, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın boykot çağrısıyla gündeme gelmişti. Kılıçarslan, Demirkubuz’u Filistin'e destek vermemek ve Filistin için "yarım cümle kurmamak"la suçlamış, Demirkubuz ise yazara küfürle yanıt vermişti. 

Zeki Demirkubuz’dan kendisini hedef gösteren Yeni Şafak yazarına küfürlü yanıt
Zeki Demirkubuz’dan kendisini hedef gösteren Yeni Şafak yazarına küfürlü yanıt
24 Kasım 2023

Filmin konusu

Kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Hayat’ın konusu şöyle:

"Hayat, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider." (TY)

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