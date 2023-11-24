Zeki Demirkubuz’dan kendisini hedef gösteren Yeni Şafak yazarına küfürlü yanıt

Yönetmen Zeki Demirkubuz, X (eski ismiyle Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze hassasiyetini" sorgulayan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ı etiketleyerek cinsiyetçi küfür etti.

Kılıçarslan, TVNET canlı yayınında Filistin için "yarım cümle kurmamak"la suçladığı Demirkubuz’un 15 Aralık’ta vizyona girecek yeni filmi “Hayat” için boykot çağrısı yaptı.

“Bekle korsanı çıksın”

Kılıçarslan, şöyle dedi:

“Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan Zeki Demirkubuz’la ilgili yapmamız gereken şu: 15 Aralık’ta yeni filmi vizyona girecekmiş, o filme gitmeyerek boykot etmemiz gerekir. Ben Zeki Demirkubuz filmi izlemeden duramam, diyen genç entelektüel arkadaşım, bekle korsanı çıksın. Zeki Demirkubuz’a para kaptırma.”

GAZZE KONUSUNDA SUSANLAR KİMLERDEN TALİMAT ALIYORLAR?



İsmail Kılıçarslan: Açık çağrımdır; Gazze hakkında yarım cümle kurmayan Zeki Demirkubuz'un yeni filmine gitmeyerek boykot etmemiz gerekir. @_aydinunal @kilicarslan_is #Siyaseten pic.twitter.com/kqcsHbOVmq — TVNET (@tvnet) November 22, 2023

Demirkubuz'un verdiği yanıttan sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçarslan, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Hedef gösterilme

Zeki Demirkubuz’un İsmail Kılıçarslan’a verdiği küfürlü yanıt sosyal medyada gündem oldu. Demirkubuz’a destek verenler olduğu kadar, 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) oy vermesi üzerinden Demirkubuz’u hedef gösterenler de oldu.

Demirkubuz, 2015 yılında Hürriyet Gazetesi’nden Çınar Oskay'a verdiği demeçte, HDP’ye oy vermesiyle ilgili şöyle demişti:

“HDP’li değilim ama oyumu HDP’ye vermeye mecburum. Yarın AKP’ye, MHP’ye bu kadar haksızlık yapılırsa onlara da oy veririm.” (TY)