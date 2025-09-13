Zeki Bayhan İmralı’dan İzmir’e sevk edildi

Asrın Hukuk Bürosu, geçtiğimiz aylarda PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın tutulduğu Marmara Denizi’ndeki İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Cezaevi’ne sevk edilen Zeki Bayhan’ın sağlık sorunları nedeniyle İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Konu hakkında bilgi veren Asrın Hukuk Bürosu yaptığı açıklamada Bayhan’ın tedavi ve tetkiklerinin tamamlanmasının ardından yeniden İmralı’ya götürüleceğinin bilgisini verdi.

Açıklama şöyle:

“İmralı hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi hapishanesine sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi’ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”