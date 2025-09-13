Zeki Bayhan İmralı’dan İzmir’e sevk edildi

Asrın Hukuk Bürosu, geçtiğimiz aylarda PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın tutulduğu Marmara Denizi’ndeki İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Cezaevi’ne sevk edilen Zeki Bayhan’ın sağlık sorunları nedeniyle İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini duyurdu.
Konu hakkında bilgi veren Asrın Hukuk Bürosu yaptığı açıklamada Bayhan’ın tedavi ve tetkiklerinin tamamlanmasının ardından yeniden İmralı’ya götürüleceğinin bilgisini verdi.
Açıklama şöyle:
“İmralı hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi hapishanesine sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi’ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Zeki Bayhan hakkında
1967’da Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde doğdu. 1998’de tutuklandığından beri (27 yıldır) cezaevinde.
Abdullah Öcalan’ın etrafındaki sekreterya / danışma çevresi içinde.
‘Barış ve demokratik toplum süreci’nde İmralı’ya getirilmişti.
Yazar kimliğiyle de tanınıyor. Demokratik Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma (Belge, 2011), 21. Yüzyıl Özgürlük İdeolojisi: Demokratik Sosyalizm (Belge, 2015) ve Soykırımcı Ulus-Devlet Paradigmasından Çıkış: Demokratik Ulus (Belge, 2016), Sıfıra Yükselmek (Aram Yayınevi 2019) yazarın yayımlanan kitapları.