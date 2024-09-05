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Yayın Tarihi: 5 Eylül 2024 12:18
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2024 12:25
2 dk Okuma

“Zehirlenen, öldürülen her hayvanın hesabını soracağız”

Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu, Kalamış semtinde zehirlenerek öldürülen üç köpek ve en az 30 kedi ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
“Zehirlenen, öldürülen her hayvanın hesabını soracağız”
Fotoğraf: Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu

Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu, dün (4 Eylül) Fenerbahçe Mahallesi’ne bağlı Kalamış semtinde sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili basın açıklaması düzenledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 1 Eylül’de Kalamış Parkı civarına zehirli mama bırakıldı. Mamaları yiyen üç köpek ve en az 30 kedi zehirlenerek öldü. Hayatta kalan en az 10 kedinin tedavisi ise sürüyor.

“Tecrit ve Katliam Yasası”

Öldürülen hayvanlar için bir araya gelen Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu’nun açıklaması şöyle:

“2 Ağustos 2024 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Tecrit ve Katliam Yasası'ndan güç alan katillerle karşı karşıyayız.

“Ülkenin dört bir yanından hayvana şiddet, eziyet, öldürme haberleri geliyor. 1 Eylül'de, şu anda bulunduğumuz Rüştiye Sokak’ta ve Kalamış Parkı'nda onlarca kedi ve köpek zehirlendi. Aradan üç gün geçmeden, bugün sabaha karşı, yine aynı sokakta ve aynı parkta can çekişen ve ölen kediler bulduk.

“Kalamış'ta katliam devam ederken, Fenerbahçe Egemen Sokak'tan ve Kadıköy'ün birçok mahallesinden zehirlenerek öldürülen hayvan haberleri gelmeye devam ediyor. Artık yeter. Yürürlükten kaldırdığınız 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi hâlâ yürürlükte: Hayvana kötü muamele etmek, işkence çektirmek, öldürmek suçtur!

“Bu suçu işleyen katillerin bulunmasını, yargı önüne çıkarılıp yatarı olan hapis cezası almasını, aramıza geri salınmamasını talep ediyoruz. Kamuoyununun süreç boyunca şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini ve katillerin arkasını yasladığı bu kanlı yasanın acilen iptal edilmesini istiyoruz.”

“Mahallelerinden, evleri olan sokaklardan koparılıp ölüm kamplarına kapatılan, işkence edilen, zehirlenen, öldürülen her hayvanın hesabını soracağımızı, bu katliamların peşini bırakmayacağımızı, mahalle mahalle örgütlenerek direnişimizi büyüteceğimizi herkes duysun, bilsin. Kanlı yasanızı tanımıyoruz, ölen her hayvanın takipçisi olacağız. Katillerden hesap soracağız!” (TY)

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