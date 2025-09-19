Zêdetirî 400 hunermend Îsraîlê boykot dikin:“Ji bo qirkirinê muzîk nîne"

Li seranserê cîhanê zêdetirî 400 muzîkjen û hunermend ji bo êrîşên li Xezeyê yên li ser Filistîniyan protesto bikin, biryar dane ku berhemên xwe ji platformên weşana dîjîtal ên Îsraîlê vekişînin.
Qeyrana mirovî ya ku ji ber êrîşên Îsraîlê li Xezeyê çêbûye, bi taybetî ji ber dîmenên birçîbûn û xizaniyê yên ku zarok rûbirû dibin, li tevahiya cîhanê rastî bertekan tê.
Li gorî Haaretzê, hunermendên ku beşdarî înîsiyatîfê bûne ku bi dirûşmeya "Ji bo qirkirinê muzîk tune" hatiye destpêkirin, banga boykotkirina çandî kirine û daxwaz kirine ku berhemên xwe ji platformên Îsraîlê re asteng bikin.
Di nav kesên ku piştgirî didin boykotê de Massive Attack, Primal Scream, Japanese Breakfast, stranbêj Carole King, Rina Sawayama û Mo jî hene.
Organîzatorên kampanyayê aşkere kirine ku ev hengav ne tenê helwesteke takekesî ya hunermendan e; di heman demê de armanc dike ku zextê li şîrketên plakan yên mezin ên wekî Sony, Universal û Warner bike, pêvajoyek weke cezayên çandî yên ku piştî êrîşa Rûsyayê li ser Ukraynayê hatine sepandin teşwîq bike.
Di daxuyaniyê de hat gotin, "Çand bi tena serê xwe nikare bombeyan rawestîne, lê dikare zexta siyasî zêde bike.”
Li seranserê cîhanê, li dijî êrîşên li ser Xezeyê, boykot û xwepêşandanên cûrbecûr di qadên çand, huner û werzîşê de berdewam dikin.
