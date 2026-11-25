İstanbul'da Almanya’nın kamu yayıncısı ZDF’ye silahlarla röportaj veren Daltonlar suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi röportajın yayınlanması ve sosyal medyada yayılmasının ardından çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 28 mermi ile 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Almanya’nın kamu yayıncısı ZDF’nin araştırmacı gazetecilik programı ‘frontal’ kapsamında hazırlanan belgesel, 24 Kasım 2026’da yayımlandı.

3 bölümlük toplamı 65 dakikalık belgeselde çete üyeleriyle röportaj yapıldı, maskeli bir kişi araçta otomatik bir silah gösterdi.

Muhabirin kaç tane silah olduğu sorması üzerine maskeli kişi "sayamayacağınız kadar" diye cevap verdi, silahların nereden geldiği sorusuna da "onu söyleyemem" dedi.

Belgeselin odağında yalnızca Daltonlar değil, Berlin’de yaklaşık iki yıldır devam eden organize suç örgütleri arasındaki güç mücadelesi ve bu örgütlerin Türkiye bağlantıları bulunuyor.