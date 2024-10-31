Zaven Biberyan öyküleri Türkçede

“‘Yok, deniz başka bir şeye benzemez. Onu yıllarca dinlemiş, onunla koyun koyuna yatmış, ona umut bağlamış, ondan korkmuş, onun için fedakârlık etmiş olman lazım. Dört mevsim, yirmi dört saat onunla yaşaman lazım. Sana ne diyorum, deniz eziyettir. Uzaktan görürsün, seni çağırır. Gitmesen üzülürsün. Gitsen, yine gitmek istersin. İçindeyken ona özlem duyarsın. Çıkmak istemezsin ama mümkün değildir. Öldürür. Sen bilmezsin denizin ne olduğunu.’ Gözleri yıldız gibi parlıyordu.”

Bugüne dek romanlarıyla tanıdığımız Zaven Biberyan’ın 1961’de Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği tarafından basılan ve 2017’de Aras Yayıncılık tarafından yeniden yayımlanan öykü derlemesi “Deniz” ilk kez Türkçede.

Harutyun Kurkjian’ın sonsözünü yazdığı kitapta yazar, tıpkı romanlarında olduğu gibi öykülerinde de farklı kesimlerden, şehirlerden, toplumlardan karakterleriyle insan olmaya dair tüm çelişkileri gözler önüne seriyor. Kitapta, kâh bir anarşiste kız vermek istemeyen babanın iç çatışmasına kâh İstanbul’un sokaklarını mesken tutan Burunsuz Kadriye’nin yalnızlığına kâh idam cezasının onanmamasını ümit eden mahpusun iç dünyasına tanık oluyoruz.

12 öyküden oluşan Deniz, sıradan insanların hüzünlerini, meraklarını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını; yaşamın türlü hallerini incelikli bir şekilde resmederken, Biberyan’ın edebi kişiliğini de daha yakından tanımamıza olanak sağlıyor.

Kitapla ilgili detaylı bilgiye Aras Yayıncılık'ın sitesinden ulaşabilirsiniz. (TY)

Zaven Biberyan kimdir?