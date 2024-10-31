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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 10:10
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 10:11
2 dk Okuma

Zaven Biberyan öyküleri Türkçede

Yazarın 1961’de Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği tarafından basılan öykü derlemesi “Deniz” ilk kez Türkçe olarak yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zaven Biberyan öyküleri Türkçede
Zaven Biberyan'ın fotoğrafı, Agos Gazetesi'nden alınmıştır.

“‘Yok, deniz başka bir şeye benzemez. Onu yıllarca dinlemiş, onunla koyun koyuna yatmış, ona umut bağlamış, ondan korkmuş, onun için fedakârlık etmiş olman lazım. Dört mevsim, yirmi dört saat onunla yaşaman lazım. Sana ne diyorum, deniz eziyettir. Uzaktan görürsün, seni çağırır. Gitmesen üzülürsün. Gitsen, yine gitmek istersin. İçindeyken ona özlem duyarsın. Çıkmak istemezsin ama mümkün değildir. Öldürür. Sen bilmezsin denizin ne olduğunu.’ Gözleri yıldız gibi parlıyordu.”

Bugüne dek romanlarıyla tanıdığımız Zaven Biberyan’ın 1961’de Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği tarafından basılan ve 2017’de Aras Yayıncılık tarafından yeniden yayımlanan öykü derlemesi “Deniz” ilk kez Türkçede.

Harutyun Kurkjian’ın sonsözünü yazdığı kitapta yazar, tıpkı romanlarında olduğu gibi öykülerinde de farklı kesimlerden, şehirlerden, toplumlardan karakterleriyle insan olmaya dair tüm çelişkileri gözler önüne seriyor. Kitapta, kâh bir anarşiste kız vermek istemeyen babanın iç çatışmasına kâh İstanbul’un sokaklarını mesken tutan Burunsuz Kadriye’nin yalnızlığına kâh idam cezasının onanmamasını ümit eden mahpusun iç dünyasına tanık oluyoruz.

12 öyküden oluşan Deniz, sıradan insanların hüzünlerini, meraklarını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını; yaşamın türlü hallerini incelikli bir şekilde resmederken, Biberyan’ın edebi kişiliğini de daha yakından tanımamıza olanak sağlıyor.

Kitapla ilgili detaylı bilgiye Aras Yayıncılık'ın sitesinden ulaşabilirsiniz. (TY)

Zaven Biberyan kimdir?
Zaven Biberyan kimdir?
Bugün 10:06

Künye

Deniz
Zaven Biberyan
Aras Yayıncılık
Çevirmen: Natali Bağdat
Özgün dili: Ermenice
Editör: Betül Bakırcı, Sosi Dolanoğlu
Kapak tasarımı: Aret Gıcır

Haber Yeri
İstanbul
deniz Zaven Biberyan ermeni yazarlar Aras Yayıncılık ermenice edebiyat türkiyeli ermeniler
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