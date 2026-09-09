TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.09.2026 12:09 9 Îlon 2026 12:09
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.09.2026 12:12 9 Îlon 2026 12:12
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Zarokê 14 salî yê ku li Hatayê didan xebitandin di dema karkirinê de mir

Li navçeya Samandaga Hatayê, di atolyeyeke çakkirinê de têqîn çêbû û di encamê de zarokê 14 salî yê dihat xebitandin canê xwe ji dest da. Derbarê teqînê de lêpirsîn hat destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Zarokê 14 salî yê ku li Hatayê didan xebitandin di dema karkirinê de mir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li navçeya Samandaga Hatayê, di atolyeyeke çakkirinê de têqîn çêbû û di encamê de zarokê 14 salî yê dihat xebitandin canê xwe ji dest da.

Li atolyeya li herêma Bucaqa Karaçayê ya li ser rêya Samandag-Antakyayê ye, di 8ê Îlonê de ji ber sedemeke ku hîn diyar nebûye teqînek pêk hat.

Zarokê ku di teqînê de bi giranî birîndar bû, şandin nexweşxaneyê lê tevî hemû midaxaleyan jî ji mirinê nefilitî.

Ji bo diyarkirina sedema bûyerê û berpirsyaran lêpirsîn hat destpêkirin.

Zarok dema dixebitin dimirin

Mirina zarokê 14 salî, xeteriyên ku zarok di jiyana xebatê de pê re rû bi rû dimînin careke din anî rojevê.

Li gorî daneyên Meclisa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG), ji sala 2013an heta Tîrmeha 2026an li Tirkiyeyê bi kêmanî 852 zarok di dema karkirinê de mirine. Ji zarokên ku mirine jê 730 kur, 122 jî keç bûn her weha 98 ji wan jî zarokên penaber an jî koçber bûn.

Li gorî daneyên Tîrmeha 2026an ên İSİGê, tenê di mehekê de bi kêmanî 12 zarok di karkirinê de mirine.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina zarokan Zarokên Karker
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê