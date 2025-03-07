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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 08:23
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 08:25
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Zarok TV 10 yaşında

Zarok TV, 10. yıl kutlamaları kapsamında Diyarbekir’de düzenlenecek bir dizi etkinlikte izleyicileriyle bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Zarok TV 10 yaşında
Fotoğraf: Zarok TC Facebook hesabı

Dünyanın ilk ve tek Kürtçe çocuk kanalı olan Zarok TV, kuruluşunun 10. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. 10 yıl önce bir Newroz günü yayın hayatına başlayan kanal, Kürt çocuklarına anadillerinde eğlenceli ve eğitici içerikler sunma misyonuyla yola çıkmıştı.

Zarok TV ekibi, geride kalan on yılda milyonlarca Kürt çocuğuyla güçlü bir bağ kurduklarını ve bu sürede büyük bir boşluğu doldurduklarını belirterek, “Bugün artık yalnızca bir televizyon kanalı değil, aynı zamanda Kürt kültürünün ve dilinin yaşatılmasına katkı sağlayan bir platform olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi

Zarok TV, 10. yıl kutlamaları kapsamında Diyarbekir’de düzenlenecek bir dizi etkinlikte izleyicileriyle bir araya gelecek. Çocuklar ve aileleri için çizgi film gösterimleri, tiyatro oyunları ve konserlerden oluşan özel bir program hazırlandı.

Kutlamalar 10 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mart 2025 Cumartesi günü düzenlenecek Zarok MA Çocuk Korosu & Şubadap Çocuk Konseri ile taçlanacak.

Zarok TV: Kürt çocukları için bir kültür ve dil okulu

Zarok TV, 10 yıldır anadili Kürtçe olan çocukların kültürleriyle bağ kurmalarına, ana dillerinde özgüvenle iletişim kurmalarına ve eğlenirken öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde dijital platformlarda daha aktif olmayı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak Kürt çocuklarına daha geniş bir yelpazede içerik sunmayı hedefliyor.

Etkinlik takvimi

10 MART 2025 PAZARTESİ
Çizgi Film: Şirinler
Saat : 14:00
Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

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11 MART 2025 SALI
Tiyatro: Sê Ezezok
Saat: 14:00
Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

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12 MART 2025 ÇARŞAMBA
Çizgi Film: Gergerok
Saat: 14:00
Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

---

13 MART 2025 PERŞEMBE
Tiyatro: Masîreşka Biçûk
Saat: 14:00
Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

--- 

14 MART 2025 CUMA
Çizgi Film: Masha ve Koca Ayı
Saat: 14:00
Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

---

15 MART CUMARTESİ
Zarok TV 10. Kuruluş Yıldönümü Konseri (Zarok MA Çocuk Korosu & Şubadap Çocuk)
Saat: 14:00
Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
zarok tv Zarok Ma Kürt aileler Kürtçe anadili
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15 Mayıs 2020
/haber/zarok-tv-ve-erivan-radyosu-ndan-kurt-dil-bayrami-na-ozel-klip-224308
ŞEYHMUS DİKEN’DEN
Zarok TV Kapatılırken!
1 Ekim 2016
/yazi/zarok-tv-kapatilirken-179199
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