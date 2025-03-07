Zarok TV 10 yaşında

Dünyanın ilk ve tek Kürtçe çocuk kanalı olan Zarok TV, kuruluşunun 10. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. 10 yıl önce bir Newroz günü yayın hayatına başlayan kanal, Kürt çocuklarına anadillerinde eğlenceli ve eğitici içerikler sunma misyonuyla yola çıkmıştı.

Zarok TV ekibi, geride kalan on yılda milyonlarca Kürt çocuğuyla güçlü bir bağ kurduklarını ve bu sürede büyük bir boşluğu doldurduklarını belirterek, “Bugün artık yalnızca bir televizyon kanalı değil, aynı zamanda Kürt kültürünün ve dilinin yaşatılmasına katkı sağlayan bir platform olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi

Zarok TV, 10. yıl kutlamaları kapsamında Diyarbekir’de düzenlenecek bir dizi etkinlikte izleyicileriyle bir araya gelecek. Çocuklar ve aileleri için çizgi film gösterimleri, tiyatro oyunları ve konserlerden oluşan özel bir program hazırlandı.

Kutlamalar 10 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mart 2025 Cumartesi günü düzenlenecek Zarok MA Çocuk Korosu & Şubadap Çocuk Konseri ile taçlanacak.

Zarok TV: Kürt çocukları için bir kültür ve dil okulu

Zarok TV, 10 yıldır anadili Kürtçe olan çocukların kültürleriyle bağ kurmalarına, ana dillerinde özgüvenle iletişim kurmalarına ve eğlenirken öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde dijital platformlarda daha aktif olmayı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak Kürt çocuklarına daha geniş bir yelpazede içerik sunmayı hedefliyor.

Etkinlik takvimi

10 MART 2025 PAZARTESİ

Çizgi Film: Şirinler

Saat : 14:00

Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

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11 MART 2025 SALI

Tiyatro: Sê Ezezok

Saat: 14:00

Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

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12 MART 2025 ÇARŞAMBA

Çizgi Film: Gergerok

Saat: 14:00

Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

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13 MART 2025 PERŞEMBE

Tiyatro: Masîreşka Biçûk

Saat: 14:00

Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

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14 MART 2025 CUMA

Çizgi Film: Masha ve Koca Ayı

Saat: 14:00

Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

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15 MART CUMARTESİ

Zarok TV 10. Kuruluş Yıldönümü Konseri (Zarok MA Çocuk Korosu & Şubadap Çocuk)

Saat: 14:00

Yer: Çandamed Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbekir

(EMK)