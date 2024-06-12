Zararlı gazlar beklenenden hızlı yok oluyor

Sera gazlarının kısıtlanması ve bazı ülkelerde yasaklanması ozon tabakasını korumada "büyük bir küresel başarı" olarak nitelendirildi.

Guardian^da yer alan habere göre araştırma, 2021'de zirveye ulaşan hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) gibi zararlı gazların atmosferdeki seviyelerini inceledi. ozon tabakasında deliklere yol açan bu gazların kullanımı 1987'de imzalanan Montreal Protokolü, ile kısıtlanmıştı.

Çalışmanın baş yazarı, Bristol Üniversitesi'nden Luke Western, "Bu, büyük bir küresel başarı oldu. İşlerin doğru yönde ilerlediğini görüyoruz," dedi.

2010'a kadar en zararlı CFC'ler, Dünya'daki yaşamı Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruyan ozon tabakasını korumak amacıyla aşamalı olarak kaldırıldı. Bunların yerini alan HCFC kimyasallarının 2040 yılına kadar ortadan kaldırılması bekleniyor.

Çalışma, Advanced Global Atmospheric Gases Experiment ve ABD Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi'nden alınan veriler kullanılarak bu kirleticilerin atmosferdeki seviyelerini inceledi.

Western, HCFC'lerdeki keskin düşüşü Montreal Protokolü'nün etkinliğine, daha sıkı ulusal düzenlemelere ve endüstrinin bu kirleticilere yönelik yaklaşan yasağın öngörülmesiyle yapılan değişikliklere bağladı.

Western "Çevre politikası açısından, bu çevre anlaşmalarının uygun şekilde yürütülüp takip edildiğinde işe yarayabileceği konusunda bir iyimserlik var," görüşünü savundu.

Kaynak: Guardian

(Mİ)