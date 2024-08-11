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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2024 23:44
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2024 23:50
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Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı

Ukrayna'ya ait Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı. Yangın ile ilgili Ukrayna ve Rusya karşılıklı birbirini suçladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı

Ukrayna’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Oleksandroviç Zelenski tehlikeli bir durum olmadığını ama yangından Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Rusya ise santralin yakınındaki Enerhodar kentininUkrayna tarafından bombalanması nedeniyle yangının başladığını iddia etti.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor.” ifadesini kullandı.

(Mİ)

zaporijya nükleer
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