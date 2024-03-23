Zana: Emeklerinizle kurduğunuz partinize sahip çıkın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçim için çalışmalara devam ediyor. Kürt siyasetçi Leyla Zana’nın da katıldığı seçim çalışmaları Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sürdü.

Dün (23 Mart) Sur Bağıvar Mahallesi’nde yapılan halk buluşmasına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Serra Bucak, Sur Belediyesi Eş Başkan Adayı Fatma Gulan Önkol ve Adnan Örhan katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre mahallede Leyla Zana’ya yoğun ilgi vardı. Kürt siyasetçi Zana, kadınlar tarafından “Jin, jiyan, azadî” sloganlarıyla karşılandı.

Burada konuşan Zana, tüm gün seçim çalışmaları sürdürdüğünü dile getirerek, “Bizim derdimiz sadece seçim değildir. Bizlerin yaşadıklarını gençlerimiz yaşamasın diyedir. Özgür, adaletli bir gelecek için derdimiz var. Kadınların eşit, özgür yaşadığı bir gelecek derdimiz var” dedi.

“Biz kendimize sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz”

“Her zaman kendinize sahip çıkın dedim” diyen Zana, “Kişi, toplum kendine sahip çıkmazsa kimse ona sahip çıkmaz. O yüzden sizler kendi emeğinizin, haklarınız arkasında durmalısınız. Bu sizin emeğinizdir, sahip çıkmalısınız. Burası sizin en büyük evinizdir. Bizim ne paramız var dağıtalım, ne gücümüz var saldıralım. Sadece vicdanımız, irademiz ve bilincimiz var. Amacımız halkımızın özgür, demokratik bir ortamda yaşamasıdır. Bizler çektik bari çocuklarımız çekmesin” diye belirtti.

“Şahısların eksikliklerini partiye yüklemeyin”

Kürt siyasetinin halkın emeğiyle oluştuğunu dile getiren Zana, “Nasıl evimize bakıyorsak, partimize de öyle bakmalıyız. Bazen şahıslara kızabiliriz ama ev sizin, emeğinize sahip çıkın. Bizim sadece cesaretimiz, sıcak bir ruhumuz var. Bunca yıldır tüm saldırılara karşı ayakta kaldık. Bazen birbirimize kırıldık ama bu demek olmuyor ki birbirimizi bıraktık. Bu duygularla yarın bugünden daha güzel olsun. Ben çok mutluyum ki halkımız hala canlıdır. Siz ne kadar birbirinizin elini tutarsanız biz o kadar mutlu oluruz. Sizlerin içinde olduğum kadar çocuklarımın arasında olmadım. Cezaevine girdiğimde tek bir kez çocuklarımı düşündüm. O an da televizyon ekranında iki çocuk çöp kutusunda ekmek arıyordu. Ondan sonra kendime kızdım, ‘bunların hepsi senin çocuklarındır’ dedim. O günden bugüne halkımın çocukları, çocuklarım oldu. Partiye kırılmış olabilirsiniz, şahısların eksiklikleri olabilir ama partiye yüklemeyin. Bu parti kolaylıkla bugünlere gelmedi. Tırnaklarımızla bugünlere getirdik” ifadelerini kullandı.

Zana, Kürt halkını partisine, iradesine sahip çıkmaya çağırarak sözlerini sonlandırdı.

(AD).