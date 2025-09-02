Zamantı Irmağı’nda kuraklık alarmı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla bölgesinde bulunan Zamantı Irmağı kurumaya başladı.

Suyun çekilme nedeni olarak patates ekimi için yapılan yoğun sulamanın yeraltı sularını çekmesi ve sondaj çalışmaları gösteriliyor. Bölgede son yıllarda artan kuraklık, kontrolsüz su kullanımı, tarımsal sulama ve iklim değişikliğinin etkileri, Zamantı Irmağı’nı her geçen gün daha da zayıflatıyor.

Jineps’in aktardığına göre Kayseri Kafkas Derneği temsilcileri, Şerefiye Köyü’nden doğan Zamantı Vadisi boyunca önce kuzey-güney, sonra kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akan ve Kayseri’nin Pınarbaşı, Tomarza, Develi, Yahyalı ilçelerinden geçerek bölge tarımına hayat veren Zamantı Irmağı’ndaki kuraklığa dikkat çekmek için bir araya geldi. Irmakta yaşanan su azalmasının büyük bir kaygıyla takip ettiklerini ifade etti.

Kayseri Kafkas Dernekleri Birlik Platformu’nun üye dernekleriyle yapılan toplantıda ortak hareket etme kararı alındı. Kayseri Kafkas Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kayseri Kafkas Derneği olarak, Pınarbaşı ilçemizde yaşanan kuraklık ve Zamantı Irmağı’ndaki su azalmasını büyük bir kaygıyla takip ediyoruz.

Sorunun nedenleri ve çözüm yolları konusunda gerekli girişimlerde bulunuyor, gelişmeleri yakından izliyoruz. 21 Ağustos 2025 tarihinde Kayseri Kafkas Dernekleri Birlik Platformu üye dernekleriyle yaptığımız toplantıda da bu konuda istişare etmiş ve ortak hareket etme kararı almış bulunuyoruz.

Kuraklığın önlenmesi ve Zamantı Irmağı’nın korunması, hem halkımız hem de gelecek nesiller için hayati önem taşımaktadır. Kayseri Kafkas Derneği olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ciddi tehlike

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve Belediye Başkan Yardımcısı Seçkin Özkan ile 27 Ağustos’ta Zamantı Irmağı’nın doğduğu noktayı ziyaret ederek kuraklığın oluşturduğu ciddi tehlikeyi yerinde inceledi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da 29 Ağustos’ta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a cevaplandırmaları talebiyle verdiği soru önergesinde Uzunyayla Platosu’nda hayata geçirilen endüstriyel patates tarımının toprağa ve su varlıklarına verdiği olumsuz etkileri sordu.

Uzunyayla Platosu’nun, tarihsel olarak kırsal tarım ve hayvancılığın merkezlerinden biri olduğu, meraları ve çayırlık alanlarıyla yerel halkın geçim kaynaklarını sağlayan hayati bir ekosistem oluşturduğunu belirten Akın önergede iklim değişikliği, su kıtlığı ve yanlış tarımsal uygulamaların bölgenin doğal dengesini tehdit ettiğini söyledi.

Platonun başlıca su kaynağı olan Şerefiye Karstik Kaynağının, küresel iklim krizine bağlı yağış azalmaları nedeniyle beslenemez hale geldiğinden bahseden Akın kaynağın son dönemde tamamen kuruduğunu kaydetti.

Akın “Bu süreçte, derin sondaj kuyularından çekilen yeraltı suları ile yürütülen endüstriyel ölçekli patates tarımı, bölgedeki mevcut ekolojik kırılganlığı daha da derinleştirmiştir. Ortalama 1.500–1.700 metre rakımda yer alan bu plato, iklim koşulları nedeniyle zaten tarımsal faaliyetler açısından sınırlı imkânlara sahiptir. Buna rağmen, Niğde ve Nevşehir gibi patates ekiminin yasaklandığı illerden gelen üreticiler, Uzunyayla’da büyük ölçekli patates ekimine yönelmiştir.” dedi.

Dr. Murat Özveri de tam 6 yıl önce kaleme aldığı “Uzunyayla’da artık ‘Çerkes Buğdayı’ yok” başlıklı yazısında Uzunyayla’da yaşanan tarım sorunlarına dikkat çekmişti.

