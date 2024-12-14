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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 14:56
3 dk Okuma

“Zamanaşımı kararları kaldırılsın”

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 33 yıl önce Şırnak’ta öldürülen İbrahim Demir ve Agit Akipa’nın dosyalarındaki zamanaşımı kararlarının kaldırılması için çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Zamanaşımı kararları kaldırılsın”
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen ve öldürülen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için, bugün 1029. kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Eylemde, kaybedilenlerin fotoğrafları ve karanfiller taşındı.

Bu haftaki buluşmada, 33 yıl önce Şırnak’ın İdil ilçesinde öldürülen İbrahim Demir ve Agit Akipa’nın akıbeti ve failleri gündeme getirildi.

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"İşkenceyle öldürüldüler"

Cumartesi İnsanları’ndan Gönül Sonbahar, 12 Aralık 1991’de İdil’e bağlı Çukurlu köyünde yaşayan İbrahim Demir (36) ve Agit Akipa’nın (39) Dargeçit Anıtlı Tabur Komutanlığı’nda görevli askerler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Sonbahar, aileler jandarma karakoluna başvurduğunda, karakol komutanının “Onları hiç görmedik” dediğini belirterek “Bir asker, aileleri gizlice mağaralara gitmeleri için yönlendirdi. Köylülerle birlikte arama yapan aileler, 13 Aralık 1991’de giriş kısmı taşla kapatılmış bir mağarada kayıpların işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış cansız bedenlerine ulaştı,” dedi.

Kapatılan dosyalar

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Sonbahar, İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Piyade Bölük Komutanı üsteğmen ve ilgili askerlerin “adam öldürme” suçundan şüpheli olduğuna kanaat getirildiğine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ancak Dargeçit Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu, savcılığa soruşturma izni vermedi, bu da şüphelilerin yargılanmasını engel oldu. 2011 yılında aileler, avukatları Tahir Elçi aracılığıyla İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulundu. Yeni bir soruşturma başlatan savcılık, dosyaya ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu.

“Kurumlar, arşivlerinde herhangi bir dosya, bilgi ya da belgeye rastlamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı kaybeden Dargeçit Kaymakamlığı görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’tan soruşturma başlattı. Ancak, yürütülen soruşturmalardan bir sonuç alınmadı ve dosya zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı.”

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"Katletme politikası devam ediyor"

Agit Akipa’nın kızı Suzan Akipa ise şöyle konuştu:

“Cumhuriyet tarihiyle başlayan baskı ve katletme politikaları form değiştirerek devam ediyor. Bunlara rağmen insanların hafızasında yer edinen şey Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi olmuştur.

"Agit Akipa ve İbrahim Demir’in ailesi gibi diğer aileler de büyük baskılarla karşılaştılar. Nitekim Kasım 2015’te dosyanın avukatı olan Tahir Elçi yine aynı yol ve yöntemlerle katledilmişti. Müvekkilden vekile uzanan bir katletme politikasıyla karşı karşıyayız. Bu dosyalarda zamanaşımı kuralından çıkılması ve faillerin cezalandırılması gerektiğini vurguluyorum." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Cumartesi Anneleri/İnsanları zamanaşımı agit akipa ibrahim demir gözaltında kayıplar
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