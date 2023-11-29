Zafer Toprak Kütüphanesi açıldı

3 Haziran 2023'te hayatını kaybeden tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak’ın 50 yıllık meslek yaşamında derlediği 60 bin eserlik arşivi, ‘Zafer Toprak Kütüphanesi ve Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi’ adıyla Beyoğlu Metrohan’da açıldı.

Zafer Toprak kimdir?

Prof. Toprak’ın eşi Prof. Dr. Binnaz Toprak ve kızı Ayşe Toprak Peker ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat arasında imzalanan protokole tanıklık eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnanıyorum ki burada yer alacak olan Zafer Toprak Kütüphanesi Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi de İstanbullular için muazzam bir kültür durağı olacak” dedi.

Projede emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Prof. Binnaz Toprak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Uluslararası istatistiklere baktığınızda Türkiye, okuma alışkanlığı açısından, kitap okuma sayıları açısından son derece gerilerde seyrediyor. Tabii bu okuma alışkanlığı kendiliğinden olmuyor. Teşvik edilmesi lazım. Hem eğitim süreciyle teşvik edilmesi lazım hem de kent kütüphaneleri süreciyle teşvik edilmesi lazım. Eğitim sürecini biliyoruz. Çok şükür, yani ilkokuldan itibaren derslerin dışında çocuklara üç tane kitap okutuluyorsa memnun oluyor insan.

"Ama kütüphaneler hakikaten çok önemli. Çünkü kentleri kent yapan, yani kentleri özgün kılan şeyin AVM'ler, bulvarlar, alt geçitler, üst geçitler, köprüler falan olmaktan ziyade -tabii onlar da önemli, önemseniyor değilim- ama asıl kentlere, kentlere ayrıcalıklı kılan şeyin o kentin kültür yaşamı olduğunu düşünüyorum. Kütüphanelere çok ihtiyacımız var. Eşim Zafer Toprak anısına yapılacak bu kütüphanenin de böyle bir işlev göreceğini ümit ediyoruz.”

Zafer Toprak Kütüphanesi ve Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi’nin tamamlanmasının ardından, Prof. Zafer Toprak’ın çalışmalarında yararlandığı Osmanlıca eserler, Türkçe yayınlar, gazeteler ve süreli yayınlar, çalışma notları ve kitaplarından oluşan yaklaşık 60 bin eserlik arşivi Metrohan’da sergilenmeye başlayacak. 130 kişilik kapasiteli merkez, akademisyen ve araştırmacılara rehber olacak. (AÖ)