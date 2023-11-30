Zafer Toprak kimdir?

1946 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde (1971), doktorasını da İstanbul İktisat Fakültesi'nde (1981) yaptı.

Osmanlı ve erken Cumhuriyet devrine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmaları bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı olup, Tarih Vakfı'nın da kurucuları arasında yer aldı.

Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı. 2013'te aynı üniversitede emeritus profesör oldu.

2013'ten ölümüne kadar Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Aynı zamanda Bilim Akademisi aslî üyesiydi.

20 küsur kitabı ve 300 dolayında başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca makalesi yayımlandı.

Eserleri