Zafer Toprak kimdir?
1946 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde (1971), doktorasını da İstanbul İktisat Fakültesi'nde (1981) yaptı.
Osmanlı ve erken Cumhuriyet devrine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmaları bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı olup, Tarih Vakfı'nın da kurucuları arasında yer aldı.
Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı. 2013'te aynı üniversitede emeritus profesör oldu.
2013'ten ölümüne kadar Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Aynı zamanda Bilim Akademisi aslî üyesiydi.
20 küsur kitabı ve 300 dolayında başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca makalesi yayımlandı.
Eserleri
- Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, Ankara, 1982
- Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988
- 1908 Seçimleri ve Mebusan Hatıraları, 1998
- Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990
- Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995
- İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995
- İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995
- Bir Geleceğim Geçmişi - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998
- Bir Yurttaş Yaratmak - Muasır bir medeniyet için seferbelik bilgiler, 1998
- İttihad - Terakki ve Cihan Harbi - Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik 1914-1918, 2003
- Cumhuriyet'e Doğru - 1919-1923 Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu, 2006
- Bir Muhalif Kimlik - Tevfik Fikret, 2007
- Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye'de Reasüransın Evrimi, 2009
- Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta Türkiye'nin Sigortası, 2010
- Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü, 2013
- Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık 1924-2012, 2014
- Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, 2012
- Türkiye'de Popülizm 1908-1923, 2013
- Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), 2014
- Türkiye'de İşçi Sınıfı (1908-1946), 2016
- Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi, 2020
- Cumhuriyet ve Antropoloji, 2021