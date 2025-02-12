Z kuşağı Doğan Avcıoğlu'nu canlandırıyor

Son aylarda Doğan Avcıoğlu’nun adı daha sık anılır oldu. Kitapları yeniden basılıyor, düşünceleri üzerine tartışmalar yürütülüyor, bağımlılık teorisine dair eski metinleri yeniden yorumlanıyor.

Bir zamanlar yalnızca belli bir entelektüel çevrenin ilgi alanına giren Avcıoğlu, artık çok daha geniş bir kitle tarafından okunuyor ve tartışılıyor. Peki, bu ani ilginin sebebi ne? Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi koşullar mı, yoksa onu yeniden gündeme taşıyan özel bir çaba mı var?

Bu soruların peşine düştüğümde yolum, Avcıoğlu’nun düşüncelerini sahiplenen ve onun mirasını yeniden canlandırmaya çalışan bir oluşumla, Dev-Geek ile kesişti.

Doğan Avcıoğlu’nun yeniden anılmasının mimarı Devrimci Geekler

Efe Sarpan'ın kuruculuğunu yaptığı Dev-Geek, sol düşünceyi popüler kültürle harmanlayan ve entelektüel tartışmaları daha geniş kitlelere taşımayı amaçlayan bir oluşum olarak ortaya çıktı.

Bu doğrultuda Dev-Geek, hem Avcıoğlu gibi düşünürlerin fikirlerini günümüz bağlamında ele alıyor hem de solun yalnızca akademik çevrelerde değil, gündelik hayatın içinde de var olabileceğini gösteren içerikler üretiyor.

Dev-Geek ekibinin aktardığına göre, Avcıoğlu’nun 1968’de kaleme aldığı Türkiye’nin Düzeni kitabı bir süredir basılmıyordu. Ekip, “Biraz araştırdıktan sonra bu ismin, bu topraklardaki kök arayışımıza cevap olabilecek Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş gibi isimlerin yanında geldiğini fark ettik” diyerek Tekin Yayınevi’nin kapısını aşındırdığını ve sosyal medyada baskı yaratarak kitabın yeniden basılmasına vesile olduğunu anlattı.

Avcıoğlu’nun kitabı en çok satanlar arasında

Ekip, sürecin yalnızca kitapla da sınırlı kalmadığını, tarihçi Emrah Safa Gürkan’a Avcıoğlu üzerine bir video hazırlaması yönünde taleplerin iletildiğini ve nihayet böyle bir içeriğin ortaya çıktığını da belirtti.

Hozom diyordunuz ya "video konusu önerin, bakarız" diye...

Hem İnönü videoları ile de tam dönemine denk geldik tarih olarak.

Ne diyorsunuz bi' YÖN Hareketi + Doğan Avcıoğlu videosu??@jeandpardaillan @Omnibus_live https://t.co/dDlcNbdQlt — Efe Sarpan (@EfeSarpan) November 4, 2024

Tüm bunların sonucunda, Ocak ayında Türkiye’nin Düzeni kitabı, Amazon’da Tarih ve Kuram kategorisinde en çok satanlar arasına girdi ve Daron Acemoğlu gibi isimleri geride bıraktı. Dev-Geek ekibi, bu süreci “gönüllü bir kampanyaya dönüştüğümüzü söyleyebiliriz” diyerek özetliyor.

Doğan Avcıoğlu'nun "Türkiye'nin Düzeni: Dün, Bugün, Yarın" kitabı, Amazon'da “Tarih ve Kuram” başlığı altında Daron Acemoğlu'nun da önünde en çok satan kitap oldu. pic.twitter.com/kko9K9W88G — Soldan Bakış (@SoldanBakiss) January 4, 2025

Son yıllarda özellikle gençlerin "Evet, bu düzende bir problem var ama çözümü ne ola ki?" gibi sorular sorduğunu fark eden Dev-Geek ekibi, Avcıoğlu’nun bu soruyu ele alış biçiminin günümüzdeki gençler için daha anlamlı hale geldiğinin ve onun düşüncelerinin popülerleşmesinin bu toplumsal dinamiklerle bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Doğan Avcıoğlu kimdir?

(BG/EC)