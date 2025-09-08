ENGLISH KURDÎ
biamag
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 17:12
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 17:17
2 dk Okuma

Yüzlerce sinemacı, İsrail film kurumlarıyla çalışmama sözü verdi

1200’den fazla ismin imzaladığı taahhütname, sinemanın toplumsal algıları şekillendirme gücüne dikkat çekerek, Gazze’deki hak ihlallerine sessiz kalınamayacağını vurguluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yüzlerce sinemacı, İsrail film kurumlarıyla çalışmama sözü verdi
Tilda Swinton, Fotoğraf: Wikimedia

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce oyuncu, yönetmen ve sinema emekçisi, İsrail film kurumlarıyla çalışmayacaklarını duyuran yeni bir taahhütname imzaladı.

Katılımcılar, işaret ettikleri kurumları “Filistin halkına yönelik soykırım ve apartheid uygulamalarına ortak” olarak nitelendiriyor.

Taahhütname, sinemanın toplumsal algıları şekillendirme gücüne dikkat çekerek, Gazze’deki insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalınmayacağını vurguluyor.

İmzacılar arasında Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Boots Riley, Joshua Oppenheimer gibi yönetmenler ile Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Riz Ahmed ve Cynthia Nixon gibi oyuncular bulunuyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, pazar gecesi itibarıyla taahhütnameye 1200’den fazla isim imza attı. Ancak, imzacılar soykırımın karşısında duran İsrailliler’le çalışmaya devam edebileceklerini vurguladı.

Taahhütnamede kurumların suç ortaklığı; soykırımı ya da apartheid’i aklamak, haklı göstermek veya bunları uygulayan hükümetle işbirliği yapmak olarak tanımlanıyor.
İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail ordusuna ‘Nazi’ benzetmesi
İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail ordusuna ‘Nazi’ benzetmesi
22 Ağustos 2025

Güney Afrika’daki kültürel boykot

Senarist David Farr, “Holokost kurbanlarının torunu olarak, İsrail devletinin eylemleri karşısında hem üzgün hem öfkeliyim. Bu nedenle çalışmalarımın İsrail’de yayınlanmasını destekleyemem. Güney Afrika’daki kültürel boykot etkili olmuştu, bu da etkili olacak,” dedi.

Girişimin bir benzeri, 1987 yılında apartheid döneminde Güney Afrika’da film gösterimlerini boykot eden Filmmakers United Against Apartheid (Apartheid’a Karşı Birleşen Sinemacılar İnisiyatifi) tarafından hayata geçirilmişti.

Oyuncu ve yönetmenler de imzaladıkları taahhütnamede buna atıf yaparak şöyle dedi:

“Apartheid Güney Afrika’da filmlerini göstermeyi reddeden Apartheid’a Karşı Birleşen Sinemacılar İnisiyatifi’nden ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.” (TY)

