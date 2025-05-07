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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 19:02
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 19:29
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SGK LİSTEYİ AÇIKLADI:

Yüzlerce mesleğin 'yıpranma payı' kalktı, ispat zorunluluğu getirildi

SGK, 'yıpranma payı' kapsamında erken emeklilikten yararlanma hakkını kısıtlama getirilen meslek gruplarının listesini yayınladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SGK binasından görüntü
Fotoğraf: AA

Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayınladığı duyuru ile çok sayıda  fiili hizmet süresi zammına tabi meslek grubuna kısıtlama getirildiğini açıkladı.

SGK, yüzlerce meslek grubuna yıpranma kapsamında çalıştıklarına ispat zorunluluğu getirdi. Bu gruplar içinde belediye başkanı, bar çalışanı, balık toptancısı, uluslararası ticaret uzmanı, muhasebeci, mali işler sorumlusu, spor kulübü yöneticileri de yer alıyor.

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Nisan ayından itibaren yürürlükte

Meslek kodu kısıtlaması nedeniyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabii işte çalışan sigortalılar için işverence bunu doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin SGK'ya ibraz edilmesi istenecek.

Uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.

TIKLAYINIZ: Yıpranma payı hakkına kısıtlama getirilen meslekler

TIKLAYINIZ: SGK'nın kısıtlanacak meslek kodları hakkındaki duyurusu

Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payı ya da fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
sosyal güvenlik kurumu SGK
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/haber/aym-gazetecilerin-yipranma-hakki-icin-konulan-basin-karti-sartini-iptal-etti-220085
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