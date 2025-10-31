Yüzden fazla kurumdan "11. Yargı Paketi oylamaya sunulmasın" çağrısı

Aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Kaos GL Derneği'nin de olduğu 116 kurum, "11. Yargı Paketi" yasa taslağına karşı ortak bir metin yayımladı.

Kurumlar, tüm milletvekillerine, LGBTİ+’ları ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden yasal değişiklikler yapmama çağrısı yaptı. "LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz" denilen metin, imzaya açıldı.

HRW'den '11. Yargı Paketi' tepkisi: Türkiye'nin 'insan hakları' sınavı

İmzaya açılan metinde düzenlemeye ilişkin şu uyarılar yer aldı:

"Basına sızan ve Türk Ceza Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda ve altı diğer yasada değişik öngören '11. Yargı Paketi' yasa taslağı, kabul edilirse LGBTİ+ kimliklerinin her türde kamusal görünürlüğünü suç kapsamına alacak, LGBTİ+'ların özel hayatına müdahale edebilecek ve hayati öneme sahip cinsiyet uyum süreçlerine erişimi son derece zorlaştıracak.

"Ayrımcılık köklü hale gelecek"

"Ayrıca taslakla önerilen yeni bir madde, bu yasalara aykırı olarak herhangi bir tıbbi süreçten geçen kişilere ve bu tıbbi müdahaleleri gerçekleştiren sağlık uzmanlarına hapis cezaları getiriyor. Bu yasal değişiklikler, meclise sunulmaları ve genel kurulda kabul edilmeleri halinde, Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin açık bir ihlali olacak ve LGBTİ+'lara yönelik yaygın ayrımcılığı daha da köklü hale getirecek. LGBTİ+ haklarını savunan veya LGBTİ+ haklarıyla ilgili haber yapan kişileri de kısıtlayacak ve kriminalize edecek.

"On yıldır süren baskının parçası"

"Bu taslak değişiklikler, yetkililerin son on yıldır süregelen ve LGBTİ+’ların haklarını çeşitli şekillerde kısıtlayan baskılarının bir parçası. 2015’ten beri yetkililer, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları ile ayrımcılık yasağına aykırı olarak Onur Yürüyüşleri’ne genel yasaklar getiriyor. Kolluk görevlileri barışçıl protestoculara karşı sistematik biçimde hukuka aykırı güç kullanıyor, gözaltına alıyor. Sergiler ve toplantılar gibi LGBTİ+ etkinlikleri yasaklanıyor.

"Translar ve hakları özellikle hedef alınıyor. Transların cinsiyet uyum sürecine erişimleri halihazırda son derece kısıtlı. Örneğin, haziranda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, mevcut yasaları ihlal ederek 'cinsiyet hormonu ilaçlarının suistimalini önlemek' gerekçesiyle 21 yaşın altındaki kişilerin cinsiyet uyum sürecinde kullanılan belirli hormonlara erişimini kısıtlayan bir talimat yayımladı.

"Düşmanca bir ortam yaratıyor"

"Bazı siyasetçiler ve üst düzey hükümet yetkilileri, LGBTİ+’ları 'aile kurumuna ve kamu düzenine tehdit' olarak göstererek, LGBTİ+’lara karşı ayrımcı ve damgalayıcı söylemlerde bulunuyor. Böylelikle LGBTİ+'lar ve onlarla dayanışanlar için düşmanca bir ortam yaratıyor.

"Basına sızan teklifler, yetkililerin LGBTİ+’ları hedef alan girişimlerinde artışa işaret ediyor. Bunlar aynı zamanda LGBTİ+’ların toplumda daha da ötekileştirilmesine, damgalanmasına ve kriminalize edilmesine zemin hazırlıyor ve LGBTİ+'ları insan hakları ihlallerine daha fazla maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Çağrı

"Bizler, imzası bulunan sivil toplum ve insan hakları örgütleri olarak, bu yasa değişikliği önerilerine kararlı bir şekilde karşı çıktığımızı ifade ediyoruz. Herkes, insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmeli ve yaşam, özgürlük ve güvenlik hakları da dahil tüm insan haklarından tam olarak yararlanabilmeli. Bu nedenle LGBTİ+ haklarını korumaya, insan haklarını savunmaya ve herkes için eşitliği ve insan haklarını savunan herkesin yanında durmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

"Tüm milletvekillerini, LGBTİ+’ları ayrımcılığa maruz bırakan ve kriminalize eden yasal değişiklikler yapmamaya ve Türkiye’nin eşitlik ve ayrımcılık yasağını güvence altına alan anayasası ile uluslararası insan hakları yükümlülükleri uyarınca, LGBTİ+’ların haklarını korumayı kamuoyuna taahhüt etmeye çağırıyoruz. Bu ve benzeri teklifler resmen oylamaya sunulursa, tüm milletvekilleri bunları kararlılıkla reddetmeli.

"Pozitif adımlar atılmalı"

"Yetkilileri, LGBTİ+’lara karşı ayrımcı ve damgalayıcı söylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz. Yetkililer, insan hakları örgütlerinin uzun yıllardır belgelediği, kolluk görevlileri de dahil kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyetle ilgili yerleşik kalıp yargıları ve kurumsal homofobi ve transfobiyle mücadele etmek üzere pozitif adımlar atmalı. İmzacı örgütler olarak, LGBTİ+ haklarını savunmaya kararlıyız ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz!

İmzacı Kurumlar: 1. 3H Hareketi Derneği

2. 17 Mayıs Derneği

3. 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği

4. Adana LGBTİQ+ Dayanışma

5. Anadolu LGBTİ+

6. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

7. Ankara Dayanışma Akademisi

8. Ankara Pride

9. Anka Üreten Kadın Derneği

10. Antalya BİZ LGBTİQ+ İnsiyatifi

11. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği

12. Aryen Hûner Derneği (Van)

13. Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün Kulübü

14. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

15. Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak)

16. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

17. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

18. Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği

19. Civil Rights Defenders

20. Çanakkale Pride LGBTİA+ Topluluğu

21. Çağdaş Gazeteciler Derneği

22. Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği

23. DEMOS Araştırma Kolektifi

24. Direnişin Renkleri

25. DİSK Basın-İş

26. DTCF LGBTİ+ Dayanışması

27. Ecofrogs

28. Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği

29. Engelli Kadın Derneği

30. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

31. Eşit Yaşam Derneği

32. Eşitlik Çalışmaları Derneği

33. Feminist Bellek

34. FİSA Çocuk Hakları Merkezi

35. Göç İzleme Derneği

36. Günebakan Kadın Derneği

37. GSÜ Lion Queer Topluluğu

38. Hacettepe Kuir Araştırmaları Topluluğu (Queer Deer)

39. Hacettepe Kuir Eylemlilik Komitesi

40. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

41. Havle Kadın Derneği

42. Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi

43. HEVİ LGBTİ+ Derneği

44. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD)

45. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi

46. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi

47. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

48. İnsan Hakları Gündemi Derneği

49. İnsan Hakları Okulu Derneği

50. İnter Dayanışma

51. İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu

52. İzmir Çağdaş Görmeyenler Derneği

53. İzmir Kadın Dayanışma Derneği

54. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası

55. Kadının İnsan Hakları Derneği

56. Kadın Dayanışması

57. Kadın Savunma Ağı

58. Kadın Zamanı Derneği

59. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

60. Kaos GL Derneği

61. Kapsama Alanı

62. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

63. Keskesor LGBTİ+ Amed

64. Keskesor LGBTİ+ Wan

65. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

66. Kocaeli Kuir Kozgun

67. Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Kulübü

68. Koç Üniversitesi Kuir Kulübü-Koç Kuir

69. Kuir Anka

70. Kuir Eski

71. Kuir Yıldız (YTÜ ODA LGBTİQ+)

72. Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

73. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

74. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği

75. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği

76. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

77. Muamma LGBTİ+ Derneği

78. Murat Çekiç Derneği

79. Mülkiyeliler Birliği

80. ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması

81. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

82. Özgür Renkler Derneği

83. Özyeğin Üniversitesi LGBTIQ+ Kulübü

84. Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği

85. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

86. Pozitif Dayanışma

87. Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24)

88. Research Institute on Turkey

89. Roman Hafıza Çalışmaları Derneği

90. Rosa Kadın Derneği

91. Sağlamcılığa Karşı Kadın Hareketi Derneği

92. Sara Kolektif

93. Silva Türkiye Kadın Fonu

94. Sivil Alan Araştırmaları Derneği

95. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği

96. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

97. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

98. TED Üniversitesi Logos Topluluğu

99. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

100. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Derneği

101. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

102. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

103. Trabzon Kuir Topluluğu

104. Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi

105. Türkiye İnsan Hakları Vakfı

106. Türk Psikologlar Derneği

107. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

108. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

109. Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir)

110. Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

111. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi

112. Yeditepe Üniversiteliler LGBTQIA+ Topluluğu (7TEPE7RENK)

113. Yurttaşlık Derneği

114. Van Hakkâri Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu

115. KESK Van Şubeler Platformu

116. Disk Dev Emekli Sen Van Şubesi

(AB)