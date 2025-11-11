Yüzde 94 engelli tutuklu Emin Güler tahliye edildi

Elazığ R Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutsak listesinde yer alan yüzde 94 bedensel engelli Emin Güler tahliye edildi.

Emin Güler, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun erteleme kararına yaptığı itiraz üzerine Elazığ İnfaz Hakimliği’nin kararıyla tahliye edildi.

Hakimlik kararında, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun Güler’in "iyi halli" olmadığı yönünde karar aldığı ancak buna ilişkin somut bir gerekçe göstermediğini belirtti.

Karar

MA'nın aktardığına göre kararda şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar hükümlü hakkında iyi halli olmadığına dair karar verilmiş ve bu karara gerekçe olarak hükümlü ile idare ve gözlem kurulu üyeleri tarafından yapılan mülakatta yer alan beyanlarında açık bir şekilde 2016 yılından itibaren ceza infaz kurumlarında ceza infaz etmesine sebebiyet veren kesinleşmiş mahkeme kararları ile yüzleşmediğini ve suçu işlediğini kabul etmediğinin gösterildiği, kararın oy çokluğu ile verildiği, kurulun yargılama yapan bir mahkeme olmadığı, suça ilişkin pişmanlığı değerlendirmesi gereken bir makam olmadığı, sunulan gerekçe dışında hükümlünün iyi halli olmadığını gösteren bir belge ya da bulgunun da dosya kapsamında tespit edilemediği, gerekçenin soyut genel geçer ifadelere dayandığı, bu hali ile yeterli bir gerekçe sunulmadığı dikkate alınarak hükümlünün şikayetinin kabulüne…"

Başsavcılık itiraz etti

Karara karşı Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından itirazı inceleyen Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti. Verilen karara rağmen Güler’in tahliyesi gerçekleşmedi. Ancak tekrar Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’na çıkartılan Güler, Elazığ R Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

(AB)