Yüzde 91 engelli hasta mahpus Hasan Aşa’nın tahliyesi erteleniyor

Mardin’in Kızıltepe (Qoser) ilçesinde 2013 yılında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklanan 57 yaşındaki Hasan Aşa, 2015 yılında aynı gerekçelerle yeniden tutuklanarak 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MA’dan Ahmet Kanbal’ın haberine göre, Aşa, bugüne kadar Mardin, Diyarbakır ve Erzurum ve son olarak Ankara’daki cezaevlerine sevk edildi. Şu anda Ankara Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuluyor.

Yüzde 91 engelli raporu bulunan Aşa’nın ceza süresi 2022’de dolmasına rağmen, İdare ve Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyesi her 6 ayda bir erteleniyor.

Adli Tıp Kurumu ise Aşa hakkında “cezaevinde kalabilir” diye rapor düzenledi. Cezaevinde sağlık durumu ağırlaşan Aşa, haftanın üç günü diyalize giriyor ve bu süreçte anksiyete bozukluğu yaşamaya başladı.

Buna rağmen hakkında, çoğu diyaliz sürecinde gardiyanlarla yaşadığı sorunlara dayandırılan 15 ayrı dava açıldı.

Bu davaların bir kısmı devam ederken, bazıları sonuçlanarak Aşa’ya yeni cezalar verildi. Avukatlarına gönderilen son tebligata göre, Aşa’nın yeni tahliye tarihi 12 Haziran 2027 olarak belirlendi.

İHD: Hastalığına rağmen tutuluyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi avukatlarından Erdal Kuzu, Aşa’nın yüzde 91 engelli olmasına rağmen tahliyesinin sistematik biçimde engellendiğini belirtti. Kuzu, “İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararları, Hasan Aşa’nın sağlık durumunu dikkate almadan veriliyor. Anksiyete bozukluğu yaşadığı bilindiği halde hakkında disiplin cezaları ve davalar açıldı. 2022 yılında tahliyesini bekliyorduk ama bugün 2025 ve hala serbest bırakılmadı” dedi.

Aşa’nın sürekli sevklerle ailesinden uzaklaştırıldığını vurgulayan Kuzu, birçok dosyanın aynı içerikte olmasına rağmen yeniden dava konusu yapıldığını söyledi. “Mahsuplaşma talebimize henüz yanıt verilmedi. Aynı gerekçelerle yeni cezalar verilmesi, Aşa’nın tahliyesini bilinçli şekilde engelleme amacı taşıyor. Bu kadar hasta bir mahpusun içeride tutulması, bilinçli bir kötülüğe dönüşmüştür” dedi.

‘Derhal serbest bırakılmalı’

Avukat Kuzu, devlet ile PKK arasındaki görüşmelerin gündemde olduğu bir dönemde, ağır hasta mahpusların daha fazla tutulmasının vicdanen ve hukuken kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Hasan Aşa, sadece hastalığı nedeniyle bile derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

(EMK)