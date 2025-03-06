Yüzde 57,5 "Öcalan'ın Çağrısı"nı olumlu karşılıyor

Areda Survey araştırma şirketinin, Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yönelik silah bırakma çağrısının halk tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin araştırmasını yanıtlayanların yüzde 57,5'i çağrıyı olumlu karşıladığını bildirdi.

Türkiye genelinde 1.220 kişinin katıldığı ve 28 Şubat-3 Mart 2025 arasında yapılan araştırmaya göre, halkın yarısından çoğu çağrıyı olumlu karşılasa da yarıya yakını -yüzde 47,4’ü- PKK’nin silah bırakmayacağı düşüncesinde.

"Çağrı olumlu" ama "sınır ötesi operasyonlar sürsün"

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 48,3’ü çağrının dikkate alınmaması ve silah bırakmanın esas olması gerektiğini savunurken, yüzde 69,8’i Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Yüzde 11'i kararsız

Araştırmada, Öcalan’ın PKK’ye silah bırakma çağrısını olumlu bulanların oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 50,9 olarak belirlendi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonraysa olumlu karşılayanların oranı yüzde 57,5 olarak hesaplandı. Olumsuz değerlendirenlerin oranıysa kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 37,6, dağıtıldıktan sonra yüzde 42,5 olarak belirlendi.



Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,5.

Yarıya yakını çağrıyı dikkate almak istemiyor

Katılımcıların yüzde 48,3’ü çağrının dikkate alınmaması gerektiğini ve silah bırakmanın esas olduğunu belirtti. Yüzde 32,4 çağrının PKK’nin zayıflamasından kaynaklanan bir zorunluluk olduğu görüşünde. Yüzde 19,3’ü ise çağrının gerçek ve samimi bir barış adımı olduğunu savunuyor.

"PKK silah bırakmaz" diyenler en büyük grup

Sorulara verdikleri yanıtlara göre, katılımcıların yüzde 47,4’ü PKK’nin silah bırakmayacağı düşüncesinde. Yüzde 38’i PKK içindeki farklı grupların tutumuna bağlı olarak sürecin değişebileceği görüşünde. PKK’nin kesin olarak silah bırakacağına inananların oranıysa yüzde 14,6 olarak belirlendi.

"Öcalan'ın çağrısı barışa katkı sağlar" diyenler yarıdan fazla

Araştırmaya göre, Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yönelik silah bırakma çağrısının Türkiye’de barış ortamına katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 46,8 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 51,2 olarak araştırmaya yansıyor.

Bu çağrının barışa katkı sağlamayacağını düşünenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 44,6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 48,8. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 8,7 olduğu görülüyor.

Sınır ötesi operasyonlar

"Terörle mücadele" operasyonları konusunda görüşüne başvurulanların büyük bölümü sınır ötesi operasyonların sürmesi gerektiğini düşünüyor. Anketi yanıtllayanların yüzde 69,8’i operasyonların sürmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 18,8’i Türkiye’nin PKK’nin adımlarına göre karar alması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.

Araştırmanın metodolojisi Türkiye genelinde 1.220 kişinin katıldığı ve 28 Şubat – 03 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Areda Survey'in eğilimi

Muhalif yayın organlarının büyük bölümünce "AKP'ye yakın" olduğu ifade edilen Areda Survey'in sahibi Yusuf Akın, AKP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı. Areda 29-30 Mart'ta yaptığı ankette 2024 İstanbul yerel seçim sonuçlarını Murat Kurum'un yüzde 42,9 ile kazanacağını, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 42,2 ile kaybedeceğini öngörmüştü. Seçimleri yüzde 51.14 ile Ekrem İmamoğlu kazanmış, Murat Kurum (AKP) yüzde 39.59 ile kaybetmişti.

(AEK)