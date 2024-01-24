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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 15:45
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 17:06
5 dk Okuma

Yüzde 49,25'lik artış emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltilecek. Ancak emekliler asgari ücretten halen daha 7 bin TL az alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yüzde 49,25'lik artış emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Görsel: Evrensel

İlk yüzde 37,57, ardından yüzde 42,6 derken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün (23 Ocak) SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Yeni zam oranı tam anlamıyla beklentileri karşılamasa da memur ve memur emeklisinin zam oranıyla eşitlenmesi olumlu karşılandı. Ancak yine de kafalar karışık. Çünkü zam emekliye yatan son tutara değil, kök maaşa uygulanıyor. Yapılacak düzenlemeyle 6 bin 700 TL'nin altındaki kök maaşlar 10 bin TL'ye tamamlanacak.

"Kök maaş" terimi, Hazine yardımı olmadan emeklilerin temel ücretini ifade ediyor. Hükümetin son yıllardaki maaş politikasıyla, belli bir rakamın altındaki maaşlar Hazine'den karşılanarak hesaba yatan tutara tamamlanıyordu.

*e-Devlet'te "Emekli Aylık Bilgisi" bölümünde yer alan "Aylık Tutarı", kök maaşı ifade ediyor.

Türkiye'de en düşük emekli aylığının ne olduğu ve kaç emeklinin hangi aralıkta maaş aldığı konusunda bilgi yok. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ya da diğer resmi kurumlar bu verileri açıklamıyor.

Emekliler de hesabına yatan tutarı 'emekli maaşı' olarak biliyor. Kök maaşın ne kadar olduğunu ise bilmiyor. Kök maaşa e-devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” yazarak ulaşılabilir.

Kök maaşa göre güncel emekli zam oranı şu şekilde olacak:

Kök maaş Yüzde 49,25'lik zammın yansıması  Zamlı maaş
6 bin TL  2 bin 955 TL  8 bin 955 TL (10 bin TL'ye tamamlanacak)
6 bin 250 TL  3 bin 78 TL  9 bin 328 TL (10 bin TL'ye tamamlanacak)
6 bin 500 TL  3 bin 201 TL  9 bin 701 TL (10 bin TL'ye tamamlanacak)
6 bin 750 TL  3 bin 324 TL  10 bin 74 TL 
7 bin TL TL  3 bin 447 TL  10 bin 447 TL
7 bin 250 TL   3 bin 570 TL  10 bin 820 TL
7 bin 500 TL  3 bin 693 TL  11 bin 193 TL
7 bin 750 TL  3 bin 816 TL  11 bin 566 TL
8 bin TL  3 bin 940 TL  11 bin 940 TL
8 bin 250 TL  4 bin 63 TL  12 bin 313 TL
8 bin 500 TL  4 bin 186 TL  12 bin 686 TL
8 bin 750 TL  4 bin 309 TL  13 bin 59 TL
9 bin TL  4 bin 432 TL  13 bin 432 TL
9 bin 250 TL  4 bin 555 TL  13 bin 805 TL
9 bin 500 TL  4 bin 678 TL  14 bin 178 TL
9 bin 750 TL  4 bin 801 TL  14 bin 551 TL
10 bin TL  4 bin 925 TL   14 bin 925 TL
10 bin 250 TL  5 bin 48 TL  15 bin 298 TL
10 bin 500 TL  5 bin 171 TL  15 bin 671 TL
10 bin 750 TL  5 bin 294 TL  16 bin 44 TL
11 bin TL  5 bin 417 TL  16 bin 417 TL
11 bin 250 TL  5 bin 540 TL  16 bin 790 TL
11 bin 500 TL  5 bin 663 TL  17 bin 163 TL
11 bin 750 TL  5 bin 786 TL  17 bin 536 TL
12 bin TL  5 bin 910 TL  17 bin 910 TL

*Küsuratlardan arındırılmıştır, ek ödemeler hesaba katılmamıştır.

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(HA)

emekli maaş emekli maaşı kök maaş
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