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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 15:54
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 17:44
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YURTTAŞLARA SORDUK

"Yüzde 25 zam sınırı zaten uygulanmıyordu"

Kira artışlarındaki yüzde 25’lik üst sınır kaldırıldı. Peki, yurttaşlar bu konuda ne düşünüyor?

Ali Dinç

Nehir Özcan
Ali Dinç

Ali Dinç
Nehir Özcan

Nehir Özcan

Konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz itibariyle kalktı.

11 Haziran 2022’den bu yana yürürlükte olan düzenlemenin kaldırılmasıyla kira artışları eskiden olduğu gibi 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün (3 Temmuz) açıkladığı verilere göre, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 65.07 olarak hesaplandı.

Kira zammına üst sınır: “Dostlar alışverişte görsün” düzenlemesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce katıldığı televizyon programında düzenlemeyle ilgili “Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı” demişti.

Mehmet Şimşek kira artışında yüzde 25 sınırlamasına karşı
Mehmet Şimşek kira artışında yüzde 25 sınırlamasına karşı
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bianet’in İstanbul Şişli’de mikrofon uzattığı çoğu kişi “Zaten uygulanmıyordu” dese de karardan memnun değil.

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Asgari ücrete zam yok, kiraya zam çok

Pastanede çalıştığını söyleyen yurttaş “Şehir dışından geldim. Çalışmak zorundayım, çalışmak için de ev tutmak zorundayım. Yüzde 40 zam yapıyorlar yapacak bir şey yok. Asgari ücrete artınca da artmayınca da kiraya zam yapıyorlar. Ben bu işi anlamadım” dedi.

Ev sahibinin zam teklifini kabul etmeme şansı olmadığını söyleyen yurttaş, “Evden çıksam da masraflı. Depozitosu, kirası, nakliyesi, emlakçısı hepsi bir masraf" diye konuştu.

“Ev sahipleriyle kiracıyı birbirine düşürdüler”

Karardan memnun olmayan yurttaşların yanı sıra kararın geç alındığını düşünen yurttaşlar da var. Ev sahibi olan bir yurttaş, “Yüzde 25 sınırı koydular, herkesi birbirine düşürdüler. Eskiden nasıl oluyorsa öyle devam etmeliydi” ifadelerini kullandı.

Şişli’de emlakçılık yapan Kemal Güven ise, ev sahiplerinin yabancı kiracı tercih ettiğini söyleyerek, “5 bin liralık eve, 20 bin kira istiyor. Evin bu fiyat etmeyeceğini söylediğim zaman ise “Ben evi yabancıya vereceğim” diyor. Böyle olunca da fiyatlar uçuyor” dedi.

(AD)

kira kira artı oranları kira artışı enflasyon şişli sokak röportajı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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Nehir Özcan
Nehir Özcan
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Robert Koleji öğrencisi. Temmuz 2024 bianet stajyeri. 

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