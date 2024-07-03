"Yüzde 25 zam sınırı zaten uygulanmıyordu"

Konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz itibariyle kalktı.

11 Haziran 2022’den bu yana yürürlükte olan düzenlemenin kaldırılmasıyla kira artışları eskiden olduğu gibi 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün (3 Temmuz) açıkladığı verilere göre, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 65.07 olarak hesaplandı.

Kira zammına üst sınır: “Dostlar alışverişte görsün” düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce katıldığı televizyon programında düzenlemeyle ilgili “Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı” demişti.

Mehmet Şimşek kira artışında yüzde 25 sınırlamasına karşı

bianet’in İstanbul Şişli’de mikrofon uzattığı çoğu kişi “Zaten uygulanmıyordu” dese de karardan memnun değil.

Kira artışları: Hükümet elini taşın altına sokmuyor

Asgari ücrete zam yok, kiraya zam çok

Pastanede çalıştığını söyleyen yurttaş “Şehir dışından geldim. Çalışmak zorundayım, çalışmak için de ev tutmak zorundayım. Yüzde 40 zam yapıyorlar yapacak bir şey yok. Asgari ücrete artınca da artmayınca da kiraya zam yapıyorlar. Ben bu işi anlamadım” dedi.

Ev sahibinin zam teklifini kabul etmeme şansı olmadığını söyleyen yurttaş, “Evden çıksam da masraflı. Depozitosu, kirası, nakliyesi, emlakçısı hepsi bir masraf" diye konuştu.

“Ev sahipleriyle kiracıyı birbirine düşürdüler”

Karardan memnun olmayan yurttaşların yanı sıra kararın geç alındığını düşünen yurttaşlar da var. Ev sahibi olan bir yurttaş, “Yüzde 25 sınırı koydular, herkesi birbirine düşürdüler. Eskiden nasıl oluyorsa öyle devam etmeliydi” ifadelerini kullandı.

Şişli’de emlakçılık yapan Kemal Güven ise, ev sahiplerinin yabancı kiracı tercih ettiğini söyleyerek, “5 bin liralık eve, 20 bin kira istiyor. Evin bu fiyat etmeyeceğini söylediğim zaman ise “Ben evi yabancıya vereceğim” diyor. Böyle olunca da fiyatlar uçuyor” dedi.

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