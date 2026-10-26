Yusuf Tekin’in ziyareti öncesi pankart asan iki öğrenci tutuklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in İstanbul’daki Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde pankart asan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi iki öğrenci tutuklandı.

TİP’li Öğrenciler, Nevin Tekin ve Nehir Dizdar’ın pankart nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in aktardığına göre, 19 ve 20 yaşındaki öğrenciler gece saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı ve geceyi nezarette geçirdi.

Savcı ifadelerini almadan tutuklama talep etti

Tekin ve Dizdar, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıgil’in paylaştığı mahkeme tutanağına göre savcı, iki öğrencinin ifadelerini almadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, öğrencilerin “Yusuf Tekin’i tehdit” ettikleri gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Öğrencilerin astığı pankartta, “Bize gelecek yoksa sana huzur yok, Yusuf Tekin istifa” ifadeleri yer alıyordu.

TİP’ten tepki

TİP’li Öğrenciler, gözaltıların ardından yaptıkları açıklamada öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

Açıklamada, daha önce Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile ilgili bir çalıştaya yaptıkları protestoya da atıfta bulunularak, “Baskılarınızla gerçeklerin üzerini örtemezsiniz, gençliğin hesap sormasını engelleyemezsiniz” denildi.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutuklamaya tepki gösterdi.

Kadıgil, “Bir bakanı pankart açıp istifaya davet etmek suç” diyerek öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme kararının ilgili bölümünü de paylaşan Kadıgil, iki öğrencinin yalnızca pankart nedeniyle “tehdit” suçlamasıyla tutuklandığını belirterek kararı eleştirdi.

"Sermayenin bakanı Yusuf Tekin istifa"

Eğitim Sen: Barışçıl protesto hakkı suç olarak nitelendirilemez

Eğitim Sen de yaptığı açıklamada tutuklamalara tepki göstererek, ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkının anayasal güvence altında olduğunu vurguladı.

Sendika, öğrencilerin eğitim politikalarını eleştirme ve bu politikalara karşı demokratik tepkilerini dile getirme hakkı bulunduğunu belirterek, barışçıl protestonun suç olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti.

Açıklamada, nitelikli, kamusal ve bilimsel eğitim talebini dile getiren öğrencilerin tutuklanmasına tepki gösterilerek, Tekin ve Dizdar’ın serbest bırakılması ve haklarındaki soruşturmaların geri çekilmesi istendi.

Eğitim Sen, “gençlerin özgür, demokratik ve bilimsel eğitim mücadelesinin yanında” olduğunu da belirtti.

(NÖ)